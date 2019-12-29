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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Обмен пленными между Украиной и Россией: первые фото и видео

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      Украинские пленные 29 декабря вернулись из тюрем оккупированного Донбасса / Коллаж 24 канала

      Начался большой обмен между Украиной и представителями оккупантов на контрольно-пропускном пункте "Майорск" под Горловкой в Донецкой области. Украинцы, которых незаконно удерживали подконтрольные России боевики на Донбассе, наконец смогут вернуться на Родину.

      Обмен пленными начался около 11:00. Предварительно, Киев передаст пророссийским боевикам 87 человек. Взамен в Украину с ОРДЛО должны вернуться 80 пленных.

      Важно: Обмен пленными 29 декабря: кто попал в списки

      Информацию о старте обмена пленными уже подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

      По предварительным данным, сегодня будут освобождены 80 наших ребят (но количество лиц может меняться). К месту взаимного освобождения с ОРДЛО уже прибыли 3 автобуса с нашими согражданами,
      – написала она.

       

      В то же время СМИ боевиков сообщают, что на подконтрольную Киеву территорию они отправили два автобуса. Они уже пересекли линию разграничения.

      Как происходит обмен пленными с украинской стороны и со стороны боевиков​

      Среди тех, кто может вернуться на родину – военные, которых боевики после боев под Иловайском и Дебальцево в 2014 году захватили в плен.


      Боевики привезли пленных украинцев на обмен

       


      Украинский пленник возвращается на Родину


      Обмен пленными между Украиной и Россией в Донецкой области / фото ТАСС

      В то же время украинская сторона передаст оккупантам обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемых в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и других.

      Обмен пленными между Украиной и подконтрольными РФ боевиками: видео​

      Что известно об обмене пленными?
      Об обмене удерживаемыми лицами в формате "всех на всех" договорилась Трехсторонняя контактная группа в Минске. Предварительно провести обмен до конца года также договаривались президент Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандской встрече в Париже 9 декабря.

      Это второй крупный обмен между Украиной и Россией за 2019 год. Первый состоялся 7 сентября при схеме "35 на 35". Тогда на Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.

      українські полонені у росії
      Сколько украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Пророссийские боевики Новости Донецка
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