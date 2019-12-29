12:31
29 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Во время обмена пленными автобус луганских боевиков попал в ДТП: видео

      314 Читати новину українською
      Прибыв на обмен пленными, луганские боевики попали в ДТП / Фото с телеграма

      Вблизи Майорского, что в Донецкой области, продолжается обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. Автобус луганских боевиков, прибывший на место обмена, въехал в припаркованный микроавтобус.

      Инцидент попал в прямую трансляцию Офиса Президента Украины.

      Важно! Обмен пленными между Украиной и Россией начался под Горловкой: фото и видео

      На кадрах видно, что автобус, прибывший на место обмена, пытался осуществить крутой поворот. Из-за его больших размеров этого сделать не удалось, и он столкнулся с припаркованным микроавтобусом.

      Столкновение было не сильным, поэтому вряд ли кто-то мог пострадать от этого. Насколько было слышно с трансляции, в автобусе, в частности, находились так называемые "журналисты" луганских боевиков.

      ДТП автобуса боевиков во время обмена: смотрите видео

      Что известно об обмене пленными?

      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      Передача находящихся между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

      Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

      Подарки коллегам на Новый год: беспроигрышные варианты, которые понравятся всем
      сегодня
      3058
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Обмен пленными Аварии и ДТП Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 П'ять різдвяних традицій: звідки вони взялися?
      Борис Немировський 68
      сегодня , 09:03 Главные новости 28 декабря: законы Зеленского, списки на обмен, отставка главы АРМА
      Ірина Кошанська 888
      28 декабря , 17:00 Как вылечить геморрой: советы врача
      11756
      сегодня , 08:40 Скороспішний газовий контракт, або Кілька питань до влади
      Віталій Портников 1029
      сегодня , 07:41 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 728
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук