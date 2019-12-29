Во время обмена пленными автобус луганских боевиков попал в ДТП: видео

Вблизи Майорского, что в Донецкой области, продолжается обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. Автобус луганских боевиков, прибывший на место обмена, въехал в припаркованный микроавтобус.

Инцидент попал в прямую трансляцию Офиса Президента Украины.

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На кадрах видно, что автобус, прибывший на место обмена, пытался осуществить крутой поворот. Из-за его больших размеров этого сделать не удалось, и он столкнулся с припаркованным микроавтобусом.

Столкновение было не сильным, поэтому вряд ли кто-то мог пострадать от этого. Насколько было слышно с трансляции, в автобусе, в частности, находились так называемые "журналисты" луганских боевиков.

ДТП автобуса боевиков во время обмена: смотрите видео

Что известно об обмене пленными?

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

Передача находящихся между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта у Дворца спорта в Харькове в 2015 году.