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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Під час обміну полоненими автобус луганських бойовиків потрапив у ДТП: відео

      1762 Читать новость на русском
      Прибувши на обмін полоненими, луганські бойовики потрапили у ДТП / фото з телеграму

      Поблизу Майорського, що у Донецькій області, триває обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками. Автобус луганських бойовиків, який прибув на місце обміну заїхав у припаркований мікроавтобус.

      Інцидент потрапив у пряму трансляцію Офісу Президента України.

      Важливо! Обмін полоненими між Україною і Росією почався під Горлівкою: фото і відео

      На кадрах помітно, що автобус, прибувше на місце обміну, намагався здійснити крутий поворот. Через його великі розміри цього зробити не вдалося, і він зіштовхнувся з припаркованим мікроавтобусом.

      Зіткнення було не сильним, тому навряд хтось міг постраждати від цього. Наскільки було чутно з трансляції, у автобусі, зокрема, перебували так звані "журналісти" луганських бойовиків.

      ДТП автобуса бойовиків під час обміну: дивіться відео

      Що відомо про обмін полоненими?

      Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

      Передача утримуваних між Україною та підконтрольними РФ бойовиками має пройти 29 грудня об 11 годині на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.

      Для обміну українські суди вже звільнили з-під варти низку скандальних особистостей. Серед них і троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.

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      сьогодні
      2200
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Обмін полоненими Курйозні новини Новини України Проросійські бойовики Аварії та ДТП
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