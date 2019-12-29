Під час обміну полоненими автобус луганських бойовиків потрапив у ДТП: відео

Поблизу Майорського, що у Донецькій області, триває обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками. Автобус луганських бойовиків, який прибув на місце обміну заїхав у припаркований мікроавтобус.

Інцидент потрапив у пряму трансляцію Офісу Президента України.

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На кадрах помітно, що автобус, прибувше на місце обміну, намагався здійснити крутий поворот. Через його великі розміри цього зробити не вдалося, і він зіштовхнувся з припаркованим мікроавтобусом.

Зіткнення було не сильним, тому навряд хтось міг постраждати від цього. Наскільки було чутно з трансляції, у автобусі, зокрема, перебували так звані "журналісти" луганських бойовиків.

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Що відомо про обмін полоненими?

Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.

Передача утримуваних між Україною та підконтрольними РФ бойовиками має пройти 29 грудня об 11 годині на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.

Для обміну українські суди вже звільнили з-під варти низку скандальних особистостей. Серед них і троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.