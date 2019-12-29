Мама, не плачь: первые комментарии и рассказы освобожденных из плена украинцев

На КПВВ "Майорск" в Донецкой области, продолжается обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. Из плена уже удалось освободить 25 украинцев. Некоторые из них охотно общаются с журналистами, другие – с нетерпением звонят родным, чтобы похвастаться радостной вестью.

Интересные истории украинцев, вернувшихся из плена, попали в кадры трансляции, которую ведет Офис Президента Украины.

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"Мама, не плачь"

Один из украицев, которого освободили из плена боевиков, сразу после верификации позвонил своей матери.

Мама, не плачь, не волнуйся. Выпей таблетку, потому что давление – ну его...

– сказал парень.

После этих слов, похоже, возникли проблемы со связью, и звонок завершился.

Еще один освобожденный парень тоже сразу же позвонил своей матери.

"Привет, мамуль. Да, уже обменяли... Нет, еще ждем..." – сказал освобожденный из плена заложник.



Первые 25 украинцев уже вернулись из плена боевиков / фото: ОПГ

Позже мать подъехала к Ивану Катышеву прямо на место обмена. Женщина призналась: приехала, потому что не могла просто сидеть и ждать, сложа руки. В то же время отец парня встретит уже в Киеве.

"Не могла поверить, пока не притронулась к нему. В прошлый раз я уже приезжала сюда, когда был обмен, но его почему-то убрали из списка", – рассказала Елена Катышева.

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13 лет за пост в фейсбуке

Еще одна освобожденная из плена луганских боевиков женщина Елена Сорокина рассказала, как она там оказалась. Согласно словам женщины, боевики посадили ее за решетку на 13 лет за пост в фейсбуке. Все из-за короткого поздравления с Днем Независимости Украины.

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Кроме того, она рассказала, где планирует жить после обмена и освобождения.

После обмена я, пожалуй, останусь в Попасном. Родом я из Первомайска, а Попасное – это уже свободная территория,

– рассказала Елена Сорокина.

Еще больше не повезло ее подруге – 72-летней Анастасии Мухиной. Ее карательная система боевиков хотела упрятать за решетку на 16 лет.

Обе женщины признаются: верили, что для них все хорошо закончится, и просто ждали следующего обмена. Кроме того шутят: колонии у боевиков ужасные – даже хуже, чем сами недореспублики.

Украинцы после освобождения из плена боевиков: смотрите видео