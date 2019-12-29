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      Мама, не плачь: первые комментарии и рассказы освобожденных из плена украинцев

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      Украинцы, которых освободили из плена боевиков, делятся своими историями / фото: ОПУ

      На КПВВ "Майорск" в Донецкой области, продолжается обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. Из плена уже удалось освободить 25 украинцев. Некоторые из них охотно общаются с журналистами, другие – с нетерпением звонят родным, чтобы похвастаться радостной вестью.

      Интересные истории украинцев, вернувшихся из плена, попали в кадры трансляции, которую ведет Офис Президента Украины.

      Важно! Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция

      "Мама, не плачь"

      Один из украицев, которого освободили из плена боевиков, сразу после верификации позвонил своей матери.

      Мама, не плачь, не волнуйся. Выпей таблетку, потому что давление – ну его...
      – сказал парень.

      После этих слов, похоже, возникли проблемы со связью, и звонок завершился.

      Еще один освобожденный парень тоже сразу же позвонил своей матери.

      "Привет, мамуль. Да, уже обменяли... Нет, еще ждем..." – сказал освобожденный из плена заложник.

      обмін полоненими, звільнені з полону
      Первые 25 украинцев уже вернулись из плена боевиков / фото: ОПГ

      Позже мать подъехала к Ивану Катышеву прямо на место обмена. Женщина призналась: приехала, потому что не могла просто сидеть и ждать, сложа руки. В то же время отец парня встретит уже в Киеве.

      "Не могла поверить, пока не притронулась к нему. В прошлый раз я уже приезжала сюда, когда был обмен, но его почему-то убрали из списка", – рассказала Елена Катышева.

      Пленный Иван Катышев встретился с матерью: смотрите видео

      13 лет за пост в фейсбуке

      Еще одна освобожденная из плена луганских боевиков женщина Елена Сорокина рассказала, как она там оказалась. Согласно словам женщины, боевики посадили ее за решетку на 13 лет за пост в фейсбуке. Все из-за короткого поздравления с Днем Независимости Украины.

      Обратите внимание: Как проходит обмен пленными: интересные детали

      Кроме того, она рассказала, где планирует жить после обмена и освобождения.

      После обмена я, пожалуй, останусь в Попасном. Родом я из Первомайска, а Попасное – это уже свободная территория,
      – рассказала Елена Сорокина.

      Еще больше не повезло ее подруге – 72-летней Анастасии Мухиной. Ее карательная система боевиков хотела упрятать за решетку на 16 лет.

      Обе женщины признаются: верили, что для них все хорошо закончится, и просто ждали следующего обмена. Кроме того шутят: колонии у боевиков ужасные – даже хуже, чем сами недореспублики.

      Украинцы после освобождения из плена боевиков: смотрите видео

      Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: видео
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Обмен пленными Новости политики Пророссийские боевики Война на Донбассе Офіс Президента
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