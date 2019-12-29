Как проходит обмен пленными: интересные детали

В воскресенье, 29 декабря, вблизи КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. По его результатам домой должны вернуться 80 украинцев, зато Украина планировала отпустить 120 боевиков.

Около 10 часов утра в КПВВ "Майорское" начали прибывать автобусы с заключенными.

Важно! Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция

Как проходит обмен

Интересно, что обмен с донецкими и луганскими боевиками проходит в разных местах. Украина с луганскими боевиками проводят обмен на подконтрольной украинскому правительству стороне линии разграничения, а с донецкими – на оккупированной территории.

Журналистов на обмен не пустили, но онлайн-трансляцию ведет Офис президента Украины.

Зато за всем процессом наблюдают Международный комитет Красного Креста, а также наблюдатели ОБСЕ. На выездах из Майорского в сторону Бахмута дежурят правоохранители.

Также на обмене есть представители украинского омбудсмена и так называемые "омбудсмены" боевиков.

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Перед непосредственным обменом все пленные проходят верификацию, а тогда их освобождают.

Скольких людей обменяют

Трудно достоверно сказать, скольких людей будет обменяно. Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину должны вернуться 80 человек, зато на оккупированные территории планируют отпустить 120 человек.

В то же время цифры меняются в течение самого обмена. Например, более 20 человек уже отказались, чтобы официальная украинская власть их обменивал. Они не захотели ехать на оккупированные территории

Обмен пленными на КПВВ "Майорское": смотрите фото

Зато еще трое людей, которых хотели "освободить" боевики, согласились принять участие в обмене, но попросили, чтобы после этого их оставили на подконтрольной Украине территории.

Курьезы обмена

Даже обмен пленными не обошелся без курьезов. В частности, в трансляцию Офиса Президента попал момент, когда автобус с так называемыми "номерными знаками" луганских боевиков попал в ДТП.

Водитель безуспешно пытался развернуть огромный автобус, после чего въехал в припаркованный микроавтобус.

ДТП с участием автобуса боевиков: смотрите видео