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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Как проходит обмен пленными: интересные детали

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      На КПВВ "Майорское" 29 декабря проходит обмен пленными / фото: ОПУ

      В воскресенье, 29 декабря, вблизи КПВВ "Майорское" проходит обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками. По его результатам домой должны вернуться 80 украинцев, зато Украина планировала отпустить 120 боевиков.

      Около 10 часов утра в КПВВ "Майорское" начали прибывать автобусы с заключенными.

      Важно! Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция

      Как проходит обмен

      Интересно, что обмен с донецкими и луганскими боевиками проходит в разных местах. Украина с луганскими боевиками проводят обмен на подконтрольной украинскому правительству стороне линии разграничения, а с донецкими – на оккупированной территории.

      Журналистов на обмен не пустили, но онлайн-трансляцию ведет Офис президента Украины.

      Зато за всем процессом наблюдают Международный комитет Красного Креста, а также наблюдатели ОБСЕ. На выездах из Майорского в сторону Бахмута дежурят правоохранители.

      Также на обмене есть представители украинского омбудсмена и так называемые "омбудсмены" боевиков.

      К слову: Обмен пленными: 25 украинцев уже на Родине – список

      Перед непосредственным обменом все пленные проходят верификацию, а тогда их освобождают.

      Скольких людей обменяют

      Трудно достоверно сказать, скольких людей будет обменяно. Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Украину должны вернуться 80 человек, зато на оккупированные территории планируют отпустить 120 человек.

      В то же время цифры меняются в течение самого обмена. Например, более 20 человек уже отказались, чтобы официальная украинская власть их обменивал. Они не захотели ехать на оккупированные территории

      Обмен пленными на КПВВ "Майорское": смотрите фото

      Зато еще трое людей, которых хотели "освободить" боевики, согласились принять участие в обмене, но попросили, чтобы после этого их оставили на подконтрольной Украине территории.

      Курьезы обмена

      Даже обмен пленными не обошелся без курьезов. В частности, в трансляцию Офиса Президента попал момент, когда автобус с так называемыми "номерными знаками" луганских боевиков попал в ДТП.

      Водитель безуспешно пытался развернуть огромный автобус, после чего въехал в припаркованный микроавтобус.

      ДТП с участием автобуса боевиков: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Людмила Денисова Аварии и ДТП Пророссийские боевики ОБСЕ Офіс Президента Обмен пленными
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