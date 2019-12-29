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      Як проходить обмін полоненими: цікаві деталі

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      На КПВВ "Майорське" 29 грудня проходить обмін полоненими / фото: ОПУ

      У неділю, 29 грудня, поблизу КПВВ "Майорське" проходить обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками. За його результатами додому мають повернутися 80 українців, натомість Україна планувала відпустити 120 бойовиків.

      Близько 10 години ранку до КПВВ "Майорське" почали прибувати автобуси з в'язнями.

      Важливо! Обмін полоненими між Україною і Росією 29 грудня: онлайн-трансляція

      Як відбувається обмін

      Цікаво, що обмін з донецькими і луганськими бойовиками відбувається у різних місцях. Україна з луганськими бойовиками проводять обмін на підконтрольній українському уряду стороні лінії розмежування, а з донецькими – на окупованій території.

      Журналістів на обмін не пустили, але онлайн-трансляцію веде Офіс президента України.

      Натомість за усім процесом спостерігають Міжнародний комітет Червоного Хреста, а також спостерігачі ОБСЄ. На виїздах з Майорська у бік Бахмута чергують правоохоронці.

      Також на обміні є представники українського омбудсмена і так звані "омбудсмени" бойовиків.

      До слова: Обмін полоненими: 25 українців вже на Батьківщині – список

      Перед безпосереднім обміном усі полонені проходять верифікацію, а тоді їх звільняють.

      Скількох людей обміняють

      Важко достовірно сказати, скількох людей буде обміняно. Омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що до України мають повернутися 80 осіб, натомість на окуповані території планують відпустити 120 осіб.

      Водночас цифри змінюються протягом самого обміну. Наприклад, понад 20 людей вже відмовилися, щоб офіційна українська влада їх обмінювала. Вони не захотіли їхати на окуповані території.

      Обмін полоненими на КПВВ "Майорське": дивіться фото

      Натомість ще троє людей, яких хотіли "звільнити" бойовики, погодилися взяти участь в обміні, але попросили, щоб після цього їх залишили на підконтрольній Україні території.

      Курйози обміну

      Навіть обмін полоненими не обійшовся без курйозів. Зокрема, у трансляцію Офісу Президента потрапив момент, коли автобус з так званими "номерними знаками" луганських бойовиків потрапив у ДТП.

      Водій безуспішно намагався розвернути величезний автобус, після чого в'їхав у припаркований мікроавтобус.

      ДТП за участю автобуса бойовиків: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Обмін полоненими Новини політики Офіс Президента Проросійські бойовики ОБСЄ Аварії та ДТП Людмила Денісова
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