Обмін полоненими між Україною і Росією 29 грудня: онлайн-трансляція
Розпочався великий обмін утримуваними особами між Україною та підконтрольними Росії бойовиками. Сама передача полонених пройде на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.
За попередніми даними, Київ передасть представникам окупаційних адміністрацій 87 осіб. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернуться 55 полонених.
Важливо: Обмін полоненими 29 грудня: хто потрапив у списки
Про цей обмін ще 9 грудня домовилися президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі.
Обмін полоненими 29 грудня: онлайн-трансляція
Обмін полоненими на КПВВ "Майорське" / фото: ОПУ
Хто потрапив у списки на обмін
До Україну мають повернутися військові, які після боїв під Іловайськом та Дебальцевим з 2014 року перебувають у полоні бойовиків.
Водночас українська сторона передасть окупантам доволі скандальних людей. Серед них – обвинувачені у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році, підозрювані у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року та інші.
Окрім того так звана обмудсен бойовиків Дарія Морозова заявила, що близько 20 людей відмовилися від обміну і захотіли залишитися на території України.