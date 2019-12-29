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      Обмін полоненими між Україною і Росією 29 грудня: онлайн-трансляція

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      Обмін полоненими 29 грудня / Колаж 24 каналу

      Розпочався великий обмін утримуваними особами між Україною та підконтрольними Росії бойовиками. Сама передача полонених пройде на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.

      За попередніми даними, Київ передасть представникам окупаційних адміністрацій 87 осіб. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернуться 55 полонених.

      Важливо: Обмін полоненими 29 грудня: хто потрапив у списки

      Про цей обмін ще 9 грудня домовилися президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі. 

      Обмін полоненими 29 грудня: онлайн-трансляція

      обмін полоненими, КПВВ

      обмін полоненими, КПВВ
      Обмін полоненими на КПВВ "Майорське" / фото: ОПУ

      Хто потрапив у списки на обмін

      До Україну мають повернутися військові, які після боїв під Іловайськом та Дебальцевим з 2014 року перебувають у полоні бойовиків.

      Водночас українська сторона передасть окупантам доволі скандальних людей. Серед них – обвинувачені у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році, підозрювані у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року та інші.

      Окрім того так звана обмудсен бойовиків Дарія Морозова заявила, що близько 20 людей відмовилися від обміну і захотіли залишитися на території України.

      Скільки українців у полоні Росії
      Скільки українців у полоні Росії / Інфографіка 24 каналу

      Активісти продовжують блокувати Лук'янівське СІЗО у день обміну полоненими
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Обмін полоненими Новини України Українці в полоні РФ Проросійські бойовики Україна – Росія Новини Росії Новини Донецька
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