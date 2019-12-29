Обмін полоненими між Україною і Росією 29 грудня: онлайн-трансляція

Розпочався великий обмін утримуваними особами між Україною та підконтрольними Росії бойовиками. Сама передача полонених пройде на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області.

За попередніми даними, Київ передасть представникам окупаційних адміністрацій 87 осіб. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернуться 55 полонених.

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Про цей обмін ще 9 грудня домовилися президенти України Володимир Зеленський і Росії Володимир Путін на нормандському саміті у Парижі.

Обмін полоненими 29 грудня: онлайн-трансляція



Обмін полоненими на КПВВ "Майорське" / фото: ОПУ

Хто потрапив у списки на обмін

До Україну мають повернутися військові, які після боїв під Іловайськом та Дебальцевим з 2014 року перебувають у полоні бойовиків.

Водночас українська сторона передасть окупантам доволі скандальних людей. Серед них – обвинувачені у теракті біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році, підозрювані у причетності до захоплення будівлі МВС у Маріуполі 9 травня 2014 року та інші.

Окрім того так звана обмудсен бойовиків Дарія Морозова заявила, що близько 20 людей відмовилися від обміну і захотіли залишитися на території України.



Скільки українців у полоні Росії / Інфографіка 24 каналу