Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция
Начался большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России боевиками. Сама передача пленных пройдет на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.
По предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Взамен на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных.
Важно: Обмен пленными 29 декабря: кто попал в списки
Сейчас на КПВВ "Майорск" происходит процесс верификации удерживаемых лиц.
Обмен пленными 29 декабря: онлайн-трансляция
Обмен пленными между Украиной и Россией
Обмен пленными на КПВВ "Майорск" / фото: ОПУ
Кто попал в списки на обмен
В Украину должны вернуться военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево с 2014 года находятся в плену боевиков.
В то же время украинская сторона передаст оккупантам довольно скандальных людей. Среди них – обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и другие.
Кроме того так называемая обмудсен боевиков Дария Морозова заявила, что около 20 человек отказались от обмена и захотели остаться на территории Украины.
Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала