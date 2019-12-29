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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
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      Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция

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      Обмен пленными 29 декабря / Коллаж 24 канала

      Начался большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России боевиками. Сама передача пленных пройдет на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

      По предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Взамен на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных.

      Важно: Обмен пленными 29 декабря: кто попал в списки

      Сейчас на КПВВ "Майорск" происходит процесс верификации удерживаемых лиц.

      Обмен пленными 29 декабря: онлайн-трансляция​

       
      Об обмене еще 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже.

      обмін полоненими, КПВВ
      Обмен пленными между Украиной и Россией

      обмін полоненими, КПВВ
      Обмен пленными на КПВВ "Майорск"​ / фото: ОПУ

      Кто попал в списки на обмен

      В Украину должны вернуться военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево с 2014 года находятся в плену боевиков.

      В то же время украинская сторона передаст оккупантам довольно скандальных людей. Среди них – обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и другие.

      Кроме того так называемая обмудсен боевиков Дария Морозова заявила, что около 20 человек отказались от обмена и захотели остаться на территории Украины.

      Скільки українців у полоні Росії

      Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Пророссийские боевики Новости Донецка
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