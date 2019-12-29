Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: онлайн-трансляция

Начался большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и подконтрольными России боевиками. Сама передача пленных пройдет на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

По предварительным данным, Киев передаст представителям оккупационных администраций 87 человек. Взамен на Родину с ОРДЛО вернутся 80 пленных.

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Сейчас на КПВВ "Майорск" происходит процесс верификации удерживаемых лиц.

Обмен пленными 29 декабря: онлайн-трансляция​

Об обмене еще 9 декабря договорились президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин на нормандском саммите в Париже.



Обмен пленными между Украиной и Россией



Обмен пленными на КПВВ "Майорск"​ / фото: ОПУ

Кто попал в списки на обмен

В Украину должны вернуться военные, которые после боев под Иловайском и Дебальцево с 2014 года находятся в плену боевиков.

В то же время украинская сторона передаст оккупантам довольно скандальных людей. Среди них – обвиняемые в теракте возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году, подозреваемые в причастности к захвату здания МВД в Мариуполе 9 мая 2014 года и другие.

Кроме того так называемая обмудсен боевиков Дария Морозова заявила, что около 20 человек отказались от обмена и захотели остаться на территории Украины.

Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала