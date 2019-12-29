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      Мамо, не плач: перші коментарі та розповіді звільнених з полону українців

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      Українці, яких звільнили з полону бойовиків, діляться своїми історіями / фото: ОПУ

      На КПВВ "Майорське", що на Донеччині, триває обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками. З полону вже вдалося звільнити 25 українців. Дехто з них охоче спілкується з журналістами, інші – з нетерпінням телефонують рідним, щоб похвалитися радісною звісткою.

      Цікаві історії українців, які повернулися з полону, потрапили на кадри трансляції, яку веде Офіс Президента України.

      Важливо! Обмін полоненими між Україною і Росією 29 грудня: онлайн-трансляція

      "Мамо, не плач"

      Один з україців, якого звільнили з полону бойовиків, одразу після верифікації зателефонував своїй матері.

      Мамо, не плач, не хвилюйся. Випий пігулку, бо тиск – ну його...
      – сказав хлопець.

      Після цих слів, схоже, виникли проблеми зі зв'язком, і дзвінок завершився.

      Ще один звільнений хлопець теж одразу ж зателефонував своїй матері.

      "Привіт, мамуль. Так, вже обміняли... Ні, ще чекаємо..." – сказав звільнений з полону бранець.

      обмін полоненими, звільнені з полону
      Перші 25 українців вже повернулися з полону бойовиків / фото: ОПУ

      13 років за пост у фейсбуці

      Ще одна звільнена з полону луганських бойовиків жінка Олена Сорокіна розповіла, як вона там опинилася. За словами жінки, бойовики запроторили її за ґрати на 13 років за пост у фейсбуці. Все через коротке привітання з Днем Незалежності України.

      Зверніть увагу: Як проходить обмін полоненими: цікаві деталі

      Крім того, вона розповіла, де планує жити після обміну та звільнення.

      Після обміну я, мабуть, залишуся у Попасному. Родом я з Первомайська, а Попасне – це вже вільна територія,
      – розповіла Олена Сорокіна.

      Ще більше не пощастило її подрузі – 72-річній Анастасії Мухіній. Її каральна система бойовиків хотіла запроторити за ґрати на 16 років.

      Обидві жінки зізнаються: вірили, що для них все добре закінчиться, і просто чекали наступного обміну. Крім того жартують: колонії у бойовиків жахливі – навіть гірші, ніж самі недореспубліки.

      Українці після звільнення з полону бойовиків: дивіться відео

      Під час обміну полоненими автобус луганських бойовиків потрапив у ДТП: відео
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Обмін полоненими Новини України Новини політики Проросійські бойовики Офіс Президента Війна на Донбасі
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