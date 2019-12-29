Мамо, не плач: перші коментарі та розповіді звільнених з полону українців

На КПВВ "Майорське", що на Донеччині, триває обмін полоненими між Україною та проросійськими бойовиками. З полону вже вдалося звільнити 25 українців. Дехто з них охоче спілкується з журналістами, інші – з нетерпінням телефонують рідним, щоб похвалитися радісною звісткою.

Цікаві історії українців, які повернулися з полону, потрапили на кадри трансляції, яку веде Офіс Президента України.

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"Мамо, не плач"

Один з україців, якого звільнили з полону бойовиків, одразу після верифікації зателефонував своїй матері.

Мамо, не плач, не хвилюйся. Випий пігулку, бо тиск – ну його...

– сказав хлопець.

Після цих слів, схоже, виникли проблеми зі зв'язком, і дзвінок завершився.

Ще один звільнений хлопець теж одразу ж зателефонував своїй матері.

"Привіт, мамуль. Так, вже обміняли... Ні, ще чекаємо..." – сказав звільнений з полону бранець.



Перші 25 українців вже повернулися з полону бойовиків / фото: ОПУ

13 років за пост у фейсбуці

Ще одна звільнена з полону луганських бойовиків жінка Олена Сорокіна розповіла, як вона там опинилася. За словами жінки, бойовики запроторили її за ґрати на 13 років за пост у фейсбуці. Все через коротке привітання з Днем Незалежності України.

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Крім того, вона розповіла, де планує жити після обміну та звільнення.

Після обміну я, мабуть, залишуся у Попасному. Родом я з Первомайська, а Попасне – це вже вільна територія,

– розповіла Олена Сорокіна.

Ще більше не пощастило її подрузі – 72-річній Анастасії Мухіній. Її каральна система бойовиків хотіла запроторити за ґрати на 16 років.

Обидві жінки зізнаються: вірили, що для них все добре закінчиться, і просто чекали наступного обміну. Крім того жартують: колонії у бойовиків жахливі – навіть гірші, ніж самі недореспубліки.

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