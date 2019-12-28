Бразильського найманця Лусваргі готують до обміну, – ЗМІ

До списків на обмін внесли бразильського найманця Рафаеля Лусваргі, якого засудженого за підтримку проросійських бойовиків із незаконного формування.

У ніч на 29 грудня бойовика повезуть на обмін, про це повідомляє "Громадське радіо" із посиланням на свої джерела.

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Суд 2 травня 2019 року визнав громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі винним в участі у незаконних збройних формуваннях та терористичній організаціїі засудив його до 13 років в’язниці з конфіскацією майна.

Хто такий Рафаель Лусваргі?

Це – військовий найманець із Бразилії, який воював на стороні терористів "ДНР". Він приїхав до України восени 2014 року. У Бразилії був працівником поліції. Слідство встановило, що до травня 2015 року Лусваргі перебував у складі так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" 1-ї бригади "ДНР".

В інтерв'ю терористичним ЗМІ Лусваргі неодноразово хизувався тим, як "відпрацьовував" по блокпостах українських військових і отримав поранення під Донецьким аеропортом.

6 жовтня 2016 працівники СБУ затримали Лусваргі в аеропорту "Бориспіль". Після того, як Апеляційний суд Києва скасував вирок бразильцю у серпні 2017, бойовика помітили у Свято-Покровському Голосіївському монастирі УПЦ МП у Києві. 4 травня у столиці на території посольства Бразилії у Києві Лусваргі схопили представники націоналістичної організації C14 та "Національного корпусу" і відвели у СБУ.

Вже 7 травня 2018 року бразильця знову арештували.

Що треба знати про обмін полоненими? Тристороння контактна група у Мінську домовилася про обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Попередньо провести обмін до кінця року Україна та Росія домовились також на нормандській зустрічі.



Передача утримуваних між Україною та підконтрольними РФ боовиками має пройти 29 грудня об 11 годині на контрольно-пропускному пункті "Майорське" у Донецькій області – президент Володимир Зеленський пітвердив дату і місце.



Для обміну українські суди вже звільнили з-під варти низку скандальних особистостей. Серед них і троє організаторів теракту біля Палацу спорту в Харкові у 2015 році.