Бразильского наемника Лусварги готовят к обмену – СМИ

В списки на обмен внесли бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного за поддержку пророссийских боевиков из незаконного формирования.

В ночь на 29 декабря боевика повезут на обмен, об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на свои источники.

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Суд 2 мая 2019 года признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Кто такой Рафаэль Лусварги?

Это – военный наемник из Бразилии, который воевал на стороне террористов "ДНР". Он приехал в Украину осенью 2014 года. В Бразилии был работником полиции. Следствие установило, что до мая 2015 года Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".

В интервью террористическим СМИ Лусварги неоднократно щеголял тем, как "отрабатывал" по блокпостам украинских военных и получил ранения под Донецким аэропортом.

6 октября 2016 сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь". После того, как Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу в августе 2017, боевика заметили в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве. 4 мая в столице на территории посольства Бразилии в Киеве Лусварги схватили представители националистической организации C14 и "Национального корпуса" и отвели в СБУ.

Уже 7 мая 2018 года бразильца снова арестовали.

Что надо знать об обмене пленными?

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.



Передача удерживаемых между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря в 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области-президент Владимир Зеленский подтвердил дату и место.



Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.