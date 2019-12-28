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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Бразильского наемника Лусварги готовят к обмену – СМИ

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      Обмен пленными – готовят бразильского наемника Лусварги / Укріфнорм

      В списки на обмен внесли бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного за поддержку пророссийских боевиков из незаконного формирования.

      В ночь на 29 декабря боевика повезут на обмен, об этом сообщает "Громадське радіо" со ссылкой на свои источники.

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      Суд 2 мая 2019 года признал гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

      Кто такой Рафаэль Лусварги?

      • Это – военный наемник из Бразилии, который воевал на стороне террористов "ДНР". Он приехал в Украину осенью 2014 года. В Бразилии был работником полиции. Следствие установило, что до мая 2015 года Лусварги находился в составе так называемого 1-го мотострелкового батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР".
      • В интервью террористическим СМИ Лусварги неоднократно щеголял тем, как "отрабатывал" по блокпостам украинских военных и получил ранения под Донецким аэропортом.
      • 6 октября 2016 сотрудники СБУ задержали Лусварги в аэропорту "Борисполь". После того, как Апелляционный суд Киева отменил приговор бразильцу в августе 2017, боевика заметили в Свято-Покровском Голосеевском монастыре УПЦ МП в Киеве. 4 мая в столице на территории посольства Бразилии в Киеве Лусварги схватили представители националистической организации C14 и "Национального корпуса" и отвели в СБУ.
      • Уже 7 мая 2018 года бразильца снова арестовали.

      Что надо знать об обмене пленными?
      Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех". Предварительно провести обмен до конца года Украина и Россия договорились также на нормандской встрече.

      Передача удерживаемых между Украиной и подконтрольными РФ боевиками должна пройти 29 декабря в 11 часов на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области-президент Владимир Зеленский подтвердил дату и место.

      Для обмена украинские суды уже освободили из-под стражи ряд скандальных личностей. Среди них и трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.

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      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Судьи Война на Донбассе Обмен пленными
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