Главные новости 23 декабря: Обмен пленными согласовали, Антоненко остается под стражей

Контактная группа в Минске договорились об обмене пленных в формате "всех на всех". Апелляционный суд оставил под стражей Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства Шеремета. Экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле на Майдане, готовят на обмен. В России заявили, что готовы отменить санкции против Украины. Такими были главные новости понедельника, 23 декабря.

Самые главные новости за понедельник, 23 декабря, в Украине и мире:

Обмен пленными все же состоится

Обратите внимание: Украинцы определили главное событие 2019 года

Трехсторонняя контактная группа в Минске договорились об обмене пленных в формате "всех на всех". В настоящее время ведется работа по подготовке окончательного списка людей и даты обмена.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская подтвердила информацию, отметив, что после 4-летнего плена украинские мужчины смогут вернуться домой.

Ранее о договоренности сообщила и российская сторона. Постоянный представитель России на переговорах контактной группы Борис Грызлов заявил, что контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.

Информацию также подтвердила так называемая омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что одна группа людей уже готова к обмену, но работа над согласованием списков продолжается.

Что известно о подготовке к обмену удерживаемыми лицами

Во время нормандского саммита, состоявшегося 9 декабря в Париже, стороны договорились до конца 2019 года провести обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех".

Впоследствии на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске украинская и российская стороны так и не смогли согласовать этот вопрос. Кремль, в частности, требовал, чтобы Украина договаривалась с представителями оккупированных территорий. Зато последние обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости.

Еще одно препятствие появилось 20 декабря, когда несколько десятков удерживаемых, которых Киев планировал передать в рамках обмена боевикам на Донбассе, попросили исключить их из списков.

Антоненко остается под стражей

Важно: Мина Антоненко не является боеприпасом: эксклюзивные материалы результатов экспертизы

Апелляционный суд оставил в силе решение о содержании под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета.

Мера пресечения в виде безальтернативного ареста, избранная Печерским районным судом Киева, остается в силе и действует до 8 февраля 2020 года.

Решение судей встретили криками "Ганьба". На заседании собралось много людей, которые хотели взять подозреваемого на поруки.

На этот раз на заседание даже пришли прокуроры, из-за отсутствия которых в пятницу, 20 декабря, так и не состоялось рассмотрение апелляции. В то же время судья решил ограничить количество людей, которые могут попасть в зал – только 35 человек. Журналистов пустили, а вот группа поддержки Антоненко не смогла зайти и ждала в коридоре.

Сторона обвинения пыталась доказать, что доказательств достаточно для того, чтобы подозреваемому не менять меру пресечения.

Зато адвокаты Антоненко отмечали, что подозрение не обоснованно. По их словам, в большинстве экспертиз даже не фигурирует фамилия Антоненко. Кроме того, защита просила суд избрать Антоненко домашний арест из-за наличия у него двух детей и матери на иждивении.

Сам подозреваемый отмечал, что готов сотрудничать со следствием. Однако, до сих пор он не давал показаний.



Андрей Антоненко (Riffmaster) / фото Екатерины Петренко для 24 канала

Мина Антоненко не является боеприпасом?

В то же время, в распоряжении 24 канала оказались выводы экспертов по результатам проведения комплексной комиссионной судебной взрывотехнической экспертизы. Проверяли эксперты мину, которую изъяли во время обыска по делу подозреваемого в убийстве Павла Шеремета – Андрея Антоненко.

В документах, попавших в распоряжение 24, говорится, в частности, как они проводили проверку.

В выводах эксперты отметили, что им на исследование предоставили предмет в форме неправильного параллелепипеда. Он является выхолощенной, то есть без взрывчатых веществ и двух дополнительных взрывателей, промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной МОН-50.

Правда, в том виде, в котором ее предоставили для исследования, она никакого отношения к категории боеприпасов и взрывных устройств не имеет.

К слову, ранее в МВД со ссылкой на следователей заявляли, что вещество, остатки которого нашли в изъятой в Антоненко мины, использовали также и для подрыва авто журналиста Павла Шеремета.

Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось; Инна Грищенко – его жена, военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко единственные из этой пятерки, кому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Меры предосторожности подозреваемым в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала

Бывших беркутовцев готовят к обмену?

Актуально: Обмен экс-беркутовцев: семьи Героев Небесной сотни обратились к Зеленскому

О том, что бывшим работникам "Беркута" готовят изменение меры пресечения, стало известно накануне. Об этом должны заботиться прокуроры. Соответствующее распоряжение им дало руководство ГПУ, сообщило Громадское, ссылаясь на собственные источники.

Согласно полученной информации, решение об обмене бывших силовиков приняло высшее руководство страны.

На 24 декабря запланировано судебное заседание по делу об убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года. На нем прокуроры должны были просить об изменении меры пресечения обвиняемым.

В то же время прокурор по делу расстрелов на Институтской Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО 5 бывших беркутовцев, которые являются обвиняемыми по этому делу.

Вместе с тем, общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" обратилась к Владимиру Зеленскому не допустить обмен обвиняемых в расстрелах Майдана.

В организации отметили, что они не являются ни участниками, ни жертвами конфликта на Донбассе, а также не связаны с сепаратизмом.

Семьи Героев Небесной сотни считают, что требованием выдать экс-беркутовцев Россия хочет расколоть общество и устроить "ревизию оценки Революции Достоинства". А это в результате может привести к изменению курса Украины с проевропейского на пророссийский.

Что семьи Небесной сотни просят у Зеленского

Не допустить вмешательства России в осуществление правосудия в наиболее резонансном и исторически важном деле в Украине.

Не допустить вмешательства и влияния России на прокуроров и судей в этом процессе.

Не допустить неправосудного освобождения обвиняемых в этом производстве, что повлечет остановку судебного процесса.

Предотвратить попытку России под видом шагов по разрешению конфликта расширить его на всю Украину. Обмен является именно этим.

Не допустить раскола общества, волны акций протеста, которые очевидно произойдут при попытке реализации таких решений.

Что известно о наказании экс-беркутовцев, причастных к расстрелу Майдана

Ранее из СИЗО отпустили Александра Маринченко, который является обвиняемым по делу о расстрелах на Институтской, под домашний арест.

Сергею Тамтури, который также является фигурантом дела, 24 октября смягчили меру пресечения.

Ранее Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-командира харьковской роты "Беркута" Виктора Шаповалова.

Еще трое обвиняемых бывших беркутовцев – Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин – до сих пор находятся в СИЗО.

Россия готова отменить санкции против Украины

К теме: Россия расширила санкции против Украины

Российская Федерация готова рассматривать отмену санкций против Украины, если Киев будет инициировать этот процесс. Контакты на уровне глав правительств РФ и Украины пока не ожидаются. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время брифинга.

По его словам, инициатива об отмене санкций должна исходить от Украины. Он также отметил, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.

Отметим, что 16 декабря Россия расширила экономические санкции против Украины.

Санкции предусматривают блокирование безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ. Еще во время первого введения санкций в 2018 году Медведев объяснял, что "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Кого исключили из списка санкций

Представителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юлия Иоффе,

гендиректора телеканала "112 Украина" Егора Бенкендорфа.

Кого внесли в санкционный список

Бывшего руководителя одесской милиции Владимира Босенко, главу фракции "Доверяй делам" городского совета Одессы Олега Бриндака, депутата Александра Иваницкого, Александра Иванова, Андрея Иванова, Валерия Мигалатьева, Дмитрия Танцюру, Александра Шеремета, Юрия Шумахера.

Санкции против украинских товаров

Российское правительство ввело запрет на поставки из Украины в РФ:

кукурузного крахмала,

глюкозы,

фруктозы,

глюкозно-фруктозных сиропов,

мальтодекстрин и сиропа мальтодекстрина.

Документ вносит изменения в предыдущее постановление российского правительства 2018 года. Тогда был запрещен ввоз из Украины пшеницы и меслин (смесь пшеницы и ржи), солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла, кондитерских изделий и других категорий продовольственных и непродовольственных товаров.

В то же время в России с 2016 года действует еще один запрет на поставки ряда продовольственных товаров из Украины: мяса, мясных продуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбной продукции, овощей и фруктов, соли.