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      Мы не уступаем ни в чем, – Пристайко рассказал о "танце с бубном" в отношениях с Россией

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      Вадим Пристайко– министр иностранных дел Украины / informator.press

      В переговорах с Россией по транзиту газа Украине ни в чем не уступает, а вот по обмену удерживаемыми лицами и разрешении ситуации на Донбассе – все сложнее.

      Об этом говорил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу .

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      О газовых переговорах

      "Мы не уступаем ни в чем", – отметил Пристайко.

      По словам министра, Украина ведет эти переговоры соответствии со своими обещаниями Евросоюзу.

      Эта часть нашей газовой деятельности говорит о переподтверждении Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок,
      – сказал министр.

      И добавил, что "Россия ищет другие варианты обеспечения – мы все это прекрасно понимаем и наблюдаем за "потоками" (речь о" Северном потоке-2 "и" Турецком потоке")".

      Пристайко утверждает, что Украина пытается действовать активно, чтобы "негативные сценарии не состоялись".

      К теме: В Швейцарии озвучили позицию относительно санкций США против "Северного потока-2": почему это важно

      Об обмене "всех на всех" с Россией

      Руководитель украинского МИД рассказал, что Трехсторонняя контактная группа среди первоочередных для решения задач имеет обмен удерживаемыми лицами с Россией. Однако Украина рассчитывала "на больший прогресс в этом вопросе".

      Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех? Мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года,
      – сказал Пристайко.

      Поэтому, по словам министра, координатор от ОБСЕ решил в режиме видеоконференции продолжить и завершить работу над списками людей, которых обменяют.

      К теме: Пристайко пока не может назвать формулу, по которой проведут обмен пленными: почему

      О границе с Россией на Донбассе

      Вопросы особого статуса ОРДЛО, выборов и границы – очень сложные и "разорвать постоянное противостояние между двумя переговорными командами" долго не удавалось.

      Россияне постоянно требуют, чтобы сначала были решены политические вопросы, а затем передано границу. И пункт о границе вообще очень "мутный",
      – считает Пристайко.

      В минских договоренностях написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а полностью передается после окончательного политического урегулирования.

      "Что такое "окончательное политическое урегулирование"? Это когда все будут счастливы? Что имеется вообще в виду? В какой момент завершится передача границы?" – удивляется руководитель украинского МИД.

      Читайте также: Пристайко озвучил преимущества новых правил пересечения границы с Россией

      О манипулятивных заявлениях МИД России

      Пристайко призвал не акцентировать внимание на резких заявлениях со стороны МИД России, потому что "манипуляции историей – это игра на эмоциях".

      Реакция МИД России, я думаю, это обязательные "танцы с бубном у костра",
      – отметил Пристайко.

      По его мнению, в России понимают, что лидеры договорились, но "для поддержания" жара в жаровне" работают в рамках привычной для себя политики. 

      Подробнее о ситуации: Путин назвал часть Украины "русскими землями", Пристайко пообещал ему плохой финал

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      22 декабря
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Минские договоренности Обмен пленными Украинцы в плену РФ Газовый контракт Газ Украина – Россия Новости России МИД Украины Вадим Пристайко Новости Украины Новости политики
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