Мы не уступаем ни в чем, – Пристайко рассказал о "танце с бубном" в отношениях с Россией

В переговорах с Россией по транзиту газа Украине ни в чем не уступает, а вот по обмену удерживаемыми лицами и разрешении ситуации на Донбассе – все сложнее.

Об этом говорил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью Укринформу .

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О газовых переговорах

"Мы не уступаем ни в чем", – отметил Пристайко.

По словам министра, Украина ведет эти переговоры соответствии со своими обещаниями Евросоюзу.

Эта часть нашей газовой деятельности говорит о переподтверждении Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок,

– сказал министр.

И добавил, что "Россия ищет другие варианты обеспечения – мы все это прекрасно понимаем и наблюдаем за "потоками" (речь о" Северном потоке-2 "и" Турецком потоке")".

Пристайко утверждает, что Украина пытается действовать активно, чтобы "негативные сценарии не состоялись".

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Об обмене "всех на всех" с Россией

Руководитель украинского МИД рассказал, что Трехсторонняя контактная группа среди первоочередных для решения задач имеет обмен удерживаемыми лицами с Россией. Однако Украина рассчитывала "на больший прогресс в этом вопросе".

Согласовали одну группу людей, которая уж точно готова к обмену. Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех? Мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года,

– сказал Пристайко.

Поэтому, по словам министра, координатор от ОБСЕ решил в режиме видеоконференции продолжить и завершить работу над списками людей, которых обменяют.

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О границе с Россией на Донбассе

Вопросы особого статуса ОРДЛО, выборов и границы – очень сложные и "разорвать постоянное противостояние между двумя переговорными командами" долго не удавалось.

Россияне постоянно требуют, чтобы сначала были решены политические вопросы, а затем передано границу. И пункт о границе вообще очень "мутный",

– считает Пристайко.

В минских договоренностях написано, что передача Украине контроля над границей происходит в первый день после проведения выборов, а полностью передается после окончательного политического урегулирования.

"Что такое "окончательное политическое урегулирование"? Это когда все будут счастливы? Что имеется вообще в виду? В какой момент завершится передача границы?" – удивляется руководитель украинского МИД.

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О манипулятивных заявлениях МИД России

Пристайко призвал не акцентировать внимание на резких заявлениях со стороны МИД России, потому что "манипуляции историей – это игра на эмоциях".

Реакция МИД России, я думаю, это обязательные "танцы с бубном у костра",

– отметил Пристайко.

По его мнению, в России понимают, что лидеры договорились, но "для поддержания" жара в жаровне" работают в рамках привычной для себя политики.