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      Ми не поступаємося нічим, – Пристайко розповів про "танці з бубном" у стосунках з Росією

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      Вадим Пристайко – міністр закордонних справ України / informator.press

      У перемовинах з Росією щодо транзиту газу Україна нічим не поступається, а от щодо обміну утримуваними особами та розв'язання ситуації на Донбасі – все складніше.

      Про це говорив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю Укрінформу.

      Читайте також: Пристайко: Дипломати стоять перед найскладнішим викликом в сучасній історії України

      Про газові переговори

      "Ми не поступаємося нічим", – наголосив Пристайко.

      За словами міністра, Україна веде ці переговори відповідно до своїх обіцянок Євросоюзу.

      Ця частина нашої газової діяльності говорить про перепідтвердження Україною її гарантій як надійного постачальника російського газу на європейський ринок,
      – сказав міністр.

      І додав, що "Росія шукає інші варіанти забезпечення – ми всі це чудово розуміємо і спостерігаємо за "потоками" (мовиться про "Північний потік-2" та "Турецький потік")".

      Пристайко переконує, що Україна намагається діяти активно, щоб "негативні сценарії не відбулися".

      До теми: У Швейцарії озвучили позицію щодо санкцій США проти "Північного потоку-2": чому це важливо

      Про обмін "усіх на всіх" з Росією

      Керівник українського МЗС розповів, що Тристороння контактна група серед першочергових для розв'язання завдань має обмін утримуваними особами із Росією. Однак Україна розраховувала "на більший прогрес у цьому питанні".

      Узгодили одну групу людей, яка вже точно готова до обміну. Виникає питання: обміняти їх прямо зараз чи спробувати допрацювати списки та забрати всіх? Ми хочемо максимальну кількість людей повернути родинам до Нового року,
      – сказав Пристайко.

      Тому, за словами міністра, координатор від ОБСЄ вирішив у режимі відеоконференції продовжити та завершити роботу над списками людей, яких обміняють.

      До теми: Пристайко поки не може назвати формулу, за якою проведуть обмін полоненими: чому

      Про кордон із Росією на Донбасі

      Питання особливого статусу ОРДЛО, виборів і кордону – дуже складні й "розірвати постійне протистояння між двома переговорними командами" довго не вдавалося.

      Росіяни постійно вимагають, щоби спочатку були розв’язані політичні питання, а потім передано кордон. Та пункт про кордон є взагалі дуже "мутним",
      – вважає Пристайко.

      У мінських домовленостях написано, що передача Україні контролю над кордоном відбувається в перший день після проведення виборів, а повністю передається після остаточного політичного врегулювання.

      "Що таке "остаточне політичне врегулювання"? Це коли всі будуть щасливі? Що мається взагалі на увазі? В який момент завершиться передача кордону?" – дивується керівник українського МЗС.

      Читайте також: Пристайко озвучив переваги нових правил перетину кордону з Росією

      Про маніпулятивні заяви МЗС Росії

      Пристайко закликав не акцентувати увагу на різких заявах із боку МЗС Росії, бо "маніпуляції історією – це гра на емоціях".

      Реакція МЗС Росії, я думаю, це обов'язкові "танці з бубном біля вогню",
      – зазначив Пристайко.

      На його думку, у Росії розуміють, що лідери домовилися, але "для підтримання "жару в жаровні" працюють у межах звичної для себе політики. 

      Детальніше про ситуацію: Путін назвав частину України "російськими землями", Пристайко пообіцяв йому поганий фінал

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Мінські домовленості Обмін полоненими Українці в полоні РФ Газовий контракт Газ Україна – Росія Новини Росії МЗС України Вадим Пристайко Новини України Новини політики
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