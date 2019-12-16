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      Пристайко поки не може назвати формулу, за якою проведуть обмін полоненими: чому

      110 Читать новость на русском
      Вадим Пристайко / censor.net

      До та після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі, політики відзначалися заявами про те, що до кінця 2019-го року має відбутися обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Однак зараз глава українського МЗС уточнює: остаточна формула поки не є узгоджена.

      Так, за його словами, цього разу полонених, на яких очікують в Україні, можна умовно поділити на три категорії: ті, хто перебувають за ґратами в Росії, в анексованому Криму та на окупованому Донбасі. Водночас, є частина людей, яких вважають зниклими безвісти.

      Родичі цих людей сподіваються: члени їх сім’ї живі і перебувають у полоні окупантів. Аби підтвердити цю інформацію й удосконалити списки на обмін на Донбас має прибути місія "Червоного хреста". Про це міністр закордонних справ Вадим Пристайко розповів в інтерв’ю УНІАН.

      Важливо: Зеленський і Путін домовились про новий обмін полоненими до 31 грудня 

      Є частина, яка залишається поза межами цих списків, і є та частина, про яку я вже згадував, це велика частина – декілька сотень людей, які зникли безвісти. Поки місія Червоного Хреста не прибуде на ту сторону, не перевірить і не доведе, чи ці люди живі, чи ні, до цього часу у нас буде зберігатися відчуття, що ми когось забули, про когось ще не згадали, і хтось ще має бути забраний і обміняний,
      – наголосив він.

      Водночас, дипломат на уточнення журналістів, відмовився назвати кількість полонених, які Україна та Росія збираються обміняти.

      "Я не хочу називати цифри. Вони ще не остаточні цифри. Крім того, теперішній обмін вимагає більш гнучкого підходу і буде нерівна кількість людей. Все залежить від того, яка межа можливого у переговорних командах", – зазначив глава МЗС.

      Актуально: Коли Україна і Росія узгодять точки розведення сил і дату припинення вогню

      Пристайко каже: українська команда готова до "дуже серйозних компромісів, аби забрати максимальну кількість наших людей".

      Цього разу є не тільки російська сторона. Є ще та сторона у гуманітарній підгрупі. Скажімо, та "влада", яка представлена зараз на окупованих територіях. Вони залучені до цього процесу також, що ще більш ускладнює ситуацію,
      – підсумував міністр.

      Увага! У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.

      полонені Україна Росія
      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

      Що відомо про попередній обмін полоненими?Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35".

      На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Обмін полоненими Вадим Пристайко МЗС України Анексія Криму Україна – Росія
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