Коли Україна і Росія узгодять точки розведення сил і дату припинення вогню

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже наступного тижня українська влада планує приступити до виконання домовленостей, досягнутих на нормандській зустрічі. Зокрема, у середу, 18 грудня, ТКГ у Мінську має узгодити точки для розведення сил.

Окрім точок для розведення сил, того ж дня у білоруській столиці має відбутися обговорення припинення вогню. Зокрема, можуть узгодити точну дату цього кроку, розповів Пристайко в ефірі "Інтера".

До слова: Пристайко назвав завдання, які має виконати Україна до нового саміту "Нормандії"

Сподіваюся, що в середу буде оголошена конкретна дата припинення вогню. Група з безпеки оголосить про припинення вогню, погодить нові ділянки для розведення і буде вимагати від ОБСЄ верифікації,

– підкреслив глава МЗС.

За його словами, Україна проситиме в ОБСЄ зміни мандату спеціальної моніторингової місії, щоб отримати точну інформацію про розведення військ, вже у вівторок, 17 грудня.

Резюмуючи, Вадим Пристайко також підкреслив, що у межах роботи гуманітарної групи у Мінську заплановано звірити списки на обмін.