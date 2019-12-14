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      Коли Україна і Росія узгодять точки розведення сил і дату припинення вогню

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      Пристайко назвав дату погодження точок для розведення військ / ua.korrespondent.net

      Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вже наступного тижня українська влада планує приступити до виконання домовленостей, досягнутих на нормандській зустрічі. Зокрема, у середу, 18 грудня, ТКГ у Мінську має узгодити точки для розведення сил.

      Окрім точок для розведення сил, того ж дня у білоруській столиці має відбутися обговорення припинення вогню. Зокрема, можуть узгодити точну дату цього кроку, розповів Пристайко в ефірі "Інтера".

      До слова: Пристайко назвав завдання, які має виконати Україна до нового саміту "Нормандії"

      Сподіваюся, що в середу буде оголошена конкретна дата припинення вогню. Група з безпеки оголосить про припинення вогню, погодить нові ділянки для розведення і буде вимагати від ОБСЄ верифікації,
      – підкреслив глава МЗС.

      За його словами, Україна проситиме в ОБСЄ зміни мандату спеціальної моніторингової місії, щоб отримати точну інформацію про розведення військ, вже у вівторок, 17 грудня.

      Резюмуючи, Вадим Пристайко також підкреслив, що у межах роботи гуманітарної групи у Мінську заплановано звірити списки на обмін.

      нормандський саміт, про що домовилися

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Розведення військ Обмін полоненими Перемир'я Вадим Пристайко Мінськ Війна на Донбасі
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