Когда Украина и Россия согласуют точки разведения сил и дату прекращения огня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе украинские власти планируют приступить к выполнению договоренностей, достигнутых на нормандской встречи. В частности, в среду, 18 декабря, ТКГ в Минске должна согласовать точки для разведения сил.

Кроме точек для разведения сил в тот же день в белорусской столице должно состояться обсуждение прекращения огня. В частности, могут согласовать точную дату этого шага, рассказал Пристайко в эфире "Интера".

К слову: Пристайко назвал задачи, которые должна выполнить Украина до нового саммита "Нормандии"

Надеюсь, что в среду будет объявлена ​​конкретная дата прекращения огня. Группа по безопасности объявит о прекращении огня, согласует новые участки для разведения и будет требовать от ОБСЕ верификации,

– подчеркнул глава МИД.

По его словам, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата специальной мониторинговой миссии, чтобы получить точную информацию о разведении войск, уже во вторник, 17 декабря.

Резюмируя, Вадим Пристайко также подчеркнул, что в рамках работы гуманитарной группы в Минске запланировано сверить списки на обмен.