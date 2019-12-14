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      Когда Украина и Россия согласуют точки разведения сил и дату прекращения огня

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      Пристайко назвал дату согласования точек для разведения войск / ua.korrespondent.net

      Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе украинские власти планируют приступить к выполнению договоренностей, достигнутых на нормандской встречи. В частности, в среду, 18 декабря, ТКГ в Минске должна согласовать точки для разведения сил.

      Кроме точек для разведения сил в тот же день в белорусской столице должно состояться обсуждение прекращения огня. В частности, могут согласовать точную дату этого шага, рассказал Пристайко в эфире "Интера".

      К слову: Пристайко назвал задачи, которые должна выполнить Украина до нового саммита "Нормандии"

      Надеюсь, что в среду будет объявлена ​​конкретная дата прекращения огня. Группа по безопасности объявит о прекращении огня, согласует новые участки для разведения и будет требовать от ОБСЕ верификации,
      – подчеркнул глава МИД.

      По его словам, Украина будет просить у ОБСЕ изменения мандата специальной мониторинговой миссии, чтобы получить точную информацию о разведении войск, уже во вторник, 17 декабря.

      Резюмируя, Вадим Пристайко также подчеркнул, что в рамках работы гуманитарной группы в Минске запланировано сверить списки на обмен.

      нормандський саміт, про що домовилися

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Минск Вадим Пристайко Перемирие Обмен пленными Разведение войск Нормандская встреча 2019 Новости Украины Новости политики
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