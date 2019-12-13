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      Пристайко назвал задачи, которые должна выполнить Украина до нового саммита "Нормандии"

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      Пристайко озвучил задачи для Украины до следующего нормандского саммита / rbc.ua

      Следующая встреча в нормандском формате предварительно запланирована на апрель 2020 года. К этому времени Украине стоит принять ряд важных решений в законодательной плоскости для усиления собственной позиции на переговорах.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Интера" заявил, что украинская сторона надеется, что нормандский саммит таки состоится через 4 месяца, как договорились лидеры в Париже 9 декабря.

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      "Надеюсь, что в апреле, не обязательно 9 апреля – ровно четыре месяца, но мы готовимся на апрель", – сказал дипломат.

      Согласно его словам, для Украины важно, что Россия согласилась на следующую встречу в нормандском формате. Ее временные рамки были очерчены благодаря Германии и Франции.

      По словам Пристайко, чтобы встреча в апреле не просто состоялась, а на ней были достигнуты реальные решения, Украина должна выполнить определенную "домашнюю работу".

      Нам необходимо выполнить определенное домашнее задание, которое мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент Зеленский. Это вопрос амнистии, проведение выборов и особого статуса. Все эти вопросы должны быть решены,
      – отметил Пристайко

      Глава МИД также добавил, что чем больше Украина сможет сделать до следующей встречи в нормандском формате, тем сильнее будет ее позиция на переговорах.

      Важно: Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      Про що домовилися лідери
      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Законодательство Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Нормандская встреча 2019 Нормандский формат МИД Украины
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