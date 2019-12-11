Украина подготовит изменения в минские соглашения перед следующей "Нормандией"

Трехсторонняя контактная группа подготовит ряд предложений относительно правок в Минские соглашения. С предложением выступит украинская сторона. Ее представители надеются: правки удастся внести ко следующей встрече в нормандском формате.

Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников в эфире "Громадского".

Смотрите также: Зеленский показывает Путину принципиальность: эксперт о законе о статусе ОРДЛО

Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те 4 месяца... Наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта,

— рассказал Резников.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел 4 стран.

Итоги нормандской встречи: видео