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      Украина подготовит изменения в минские соглашения перед следующей "Нормандией"

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      Нормандская встреча, декабрь 2019-го года / Getty images

      Трехсторонняя контактная группа подготовит ряд предложений относительно правок в Минские соглашения. С предложением выступит украинская сторона. Ее представители надеются: правки удастся внести ко следующей встрече в нормандском формате.

      Об этом рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников в эфире "Громадского".

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      Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те 4 месяца... Наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта,
      — рассказал Резников.

      Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

      Подготовленную редакцию соглашений потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел 4 стран.

      Итоги нормандской встречи: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Минские договоренности Нормандский формат Нормандская встреча 2019
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