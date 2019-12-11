Зеленский показывает Путину принципиальность: эксперт о законе касательно статуса ОРДЛО

Продление действия на год закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" – испытанная методика. Команда Зеленского показывает: ждем готовности России к компромиссам или меняем нашу политику.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, новый проект закона об особом статусе ОРДЛО не разработан, хотя идея была. Но с новым законом было бы много проблем. Из-за необходимости его согласования в минском и нормандском форматах. Поэтому решили продлить действие старого.

Продление закона об особом статусе ОРДЛО на год – приемлемый компромисс для всех. Если дольше – то идем на чрезмерные уступки России. Как бы соглашаемся, что статус может быть долгосрочный. У Зеленского демонстрируют: если сдвигов не будет, то тогда действие этого закона вообще могут и не продолжать,

– отмечает Владимир Фесенко.

Политолог замечает: скорее всего, будет новая редакция закона об особом статусе ОРДЛО. Его дополнят, в зависимости от хода переговоров с Россией, формулой Штайнмайера. Украине надо действовать гибко, чтобы выйти на компромиссы.

России мы должны показывать принципиальность. Как на нормандском саммите Зеленский правильно сделал с вопросом восстановления контроля над границей. Он показал Путину: "Хотите выборы и особый статус ОРДЛО, мы готовы обсуждать, но только после решения вопроса с границей и разоружением незаконных военных формирований",

- отметил Фесенко.

Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса:

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ был принят в 2014 году сроком на 3 года. С 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона заканчивается 31 декабря 2019 года.

Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

Руководители фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде изменения к закону, которым предлагают продлить его действие еще на год – до 2020 года.

Итоги нормандской встречи. Видео