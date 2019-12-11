16:59
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: туалетная история Путина на нормандской встрече. Шаман готовит армию против Пыни
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вести.UA: Измена отменяется. Магия Кашпировского в Украине
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Зеленский показывает Путину принципиальность: эксперт о законе касательно статуса ОРДЛО

      105 Читати новину українською
      "Слуга народа" внесли проект закона об особом статусе ОРДЛО / gettyimages.com

      Продление действия на год закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" – испытанная методика. Команда Зеленского показывает: ждем готовности России к компромиссам или меняем нашу политику.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: За кадром нормандского саммита: о спорных вопросах и будущем Донбасса

      По его словам, новый проект закона об особом статусе ОРДЛО не разработан, хотя идея была. Но с новым законом было бы много проблем. Из-за необходимости его согласования в минском и нормандском форматах. Поэтому решили продлить действие старого.

      Продление закона об особом статусе ОРДЛО на год – приемлемый компромисс для всех. Если дольше – то идем на чрезмерные уступки России. Как бы соглашаемся, что статус может быть долгосрочный. У Зеленского демонстрируют: если сдвигов не будет, то тогда действие этого закона вообще могут и не продолжать,
      – отмечает Владимир Фесенко.

      Политолог замечает: скорее всего, будет новая редакция закона об особом статусе ОРДЛО. Его дополнят, в зависимости от хода переговоров с Россией, формулой Штайнмайера. Украине надо действовать гибко, чтобы выйти на компромиссы.

      России мы должны показывать принципиальность. Как на нормандском саммите Зеленский правильно сделал с вопросом восстановления контроля над границей. Он показал Путину: "Хотите выборы и особый статус ОРДЛО, мы готовы обсуждать, но только после решения вопроса с границей и разоружением незаконных военных формирований",
      - отметил Фесенко.

      Что предусматривает действующий закон об особом статусе Донбасса:

      • Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Документ был принят в 2014 году сроком на 3 года. С 2017 года парламент дважды продлевал действие закона на год. Срок действия закона заканчивается 31 декабря 2019 года.
      • Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
      • Руководители фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде изменения к закону, которым предлагают продлить его действие еще на год – до 2020 года.

      Итоги нормандской встречи. Видео

       

      Как гадать на Андрея: самые необычные методы гадания и разрешает ли церковь предсказывать себе будущее
      сегодня
      15204
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Нормандская встреча 2019 Владимир Путин
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:41 Где отпраздновать Новый год-2020 в Карпатах: 5 зимних курортов
      Юлія Девда 23
      сегодня , 16:00 Подорожі змінюють, – як Олександр Швецов організовує реабілітаційні поїздки для ветеранів
      Уляна Лотоцька 72
      сегодня , 16:00 Самые резонансные скандалы, которые всколыхнули украинский шоу-бизнес в 2019 году
      Юлія Михайлова 97
      сегодня , 13:20 Станьте експертом з продажів: добірка книжок про те, як збільшити прибутки свого бізнесу
      Під обкладинкою 248
      сегодня , 08:20 Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця 514
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук