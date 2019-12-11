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      Зеленський показує Путіну принциповість: експерт про закон щодо статусу ОРДЛО

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      "Слуга народу" внесли проєкт закону про особливий статус ОРДЛО / gettyimages.com

      Продовження дії на рік закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" – випробувана методика. Команда Зеленського показує: чекаємо готовності Росії до компромісів або змінюємо нашу політику.

      Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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      За його словами, новий проєкт закону про особливий статус ОРДЛО не розроблений, хоча ідея була. Але з новим законом було б багато проблем. Через необхідність його узгодження в мінському і нормандському форматах. Тому вирішили продовжити дію старого.

      Продовження закону про особливий статус ОРДЛО на рік – прийнятний компроміс для всіх. Якщо довше – то йдемо на надмірні поступки Росії. Ніби погоджуємося, що статус може бути довгостроковий. У Зеленського демонструють: якщо зрушень не буде, то тоді дію цього закону взагалі можуть і не продовжувати,
      – зазначає Володимир Фесенко.

      Політолог зауважує: швидше, буде нова редакція закону про особливий статус ОРДЛО. Його доповнять, залежно від ходу переговорів із Росією, формулою Штайнмаєра. Україні треба діяти гнучко, щоб вийти на компроміси.

      Росії ми повинні показувати принциповість. Як на нормандському саміті Зеленський правильно зробив з питанням відновлення контролю над кордоном. Він показав Путіну: "Хочете вибори і особливий статус ОРДЛО, ми готові обговорювати, але лише після вирішення питання з кордоном і роззброєнням незаконних військових формувань",
      – наголосив Фесенко.

      Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу:

      • Закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Документ був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. З 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії чинного закону завершується 31 грудня 2019 року.
      • Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
      • Керівники фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко зареєстрували у Верховній Раді зміни до закону, яким пропонують продовжити його дію ще на рік – до 2020 року.

      Підсумки нормандської зустрічі. відео 

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Нормандська зустріч 2019 Війна на Донбасі
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