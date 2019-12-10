Особливий статус Донбасу продовжать: нардепи зареєстрували законопроєкт

У Раді зареєстрували законопроєкт про зміни щодо особливого статусу Донбасу / 24 канал

Керівники фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Тексту законопроєкту ще немає, але, ймовірно, він стосуватиметься продовження дії чинного закону.