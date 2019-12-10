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      Особливий статус Донбасу продовжать: нардепи зареєстрували законопроєкт

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      У Раді зареєстрували законопроєкт про зміни щодо особливого статусу Донбасу / 24 канал

      Керівники фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Тексту законопроєкту ще немає, але, ймовірно, він стосуватиметься продовження дії чинного закону.

      У парламенті законопроєкт зареєстрували керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступник Олександр Корнієнко.

      Читайте також: За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу

      Раніше про продовження терміну дії закону говорив Володимир Зеленський. Президент планував внести його на розгляд парламенту у випадку успішного проведення зустрічі у нормандському форматі.

      Що передбачає чинний закон про особливий статус Донбасу

      • Офіційна назва закону – "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей". Він був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії чинного закону завершується 31 грудня 2019 року.
      • Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      Дізнайтесь більше: Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги

      Що зміниться в новому законі

      • Володимир Зеленський заявив, що закон про тимчасовий статус Донбасу має стати постійним. А також містити положення формули Штайнмаєра.
      • Передбачатиме виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України. Лише після цього в ОРДЛО можна буде провести вибори.
      • Зеленський запевняв, що новий закон влада розроблятиме разом зі суспільством.
      Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      сьогодні
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Війна на Донбасі Верховна Рада Слуга народу Давид Арахамія Законодавство Новини Луганська Новини Донецька Реінтеграція Донбасу Олександр Корнієнко
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