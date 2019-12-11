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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Росія хоче залучити "ДНР" і "ЛНР" до нормандського формату

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      Лавров хоче, щоб до нормандського формату приєдналася окупаційна влада Донбасу / dw.com

      У Росії вважають, що до нормандського формату варто було б приєднатися не США, а окупаційній владі так званих "ДНР" і "ЛНР". Псевдовлада Донбасу нібито може допомогти в досягненні мінських домовленостей.

      Таку позицію висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомили у російському МЗС.

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      Що стосується столиць, в яких варто шукати додатковий ресурс для розвязання українських проблем, для виконання Мінських домовленостей, то я б згадав після Києва не Москву і Вашингтон, а Донецьк і Луганськ,
      – зазначив Лавров.

      За його словами, будь-яка країна, США зокрема, може допомогти, якщо "налаштовуватиме ту українську сторону, на яку вони впливають (у випадку США – Київ) на сумлінне виконання мінських домовленостей".

      Лавров додав, що ситуація не покращиться, якщо США і надалі дотримуватимуть позицій Курта Волкера, колишнього спецпредставника в Україні.

      Що відомо про Курта Волкера? Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України від 2017 до 2019 рік. Негативно відреагував на видачу Росією паспортів в ОРДЛО. 

      Пішов у відставку 27 вересня, ставши першим високопоставленим американським чиновником, який залишив свою посаду після початку процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

      10 грудня у Вашингтоні відбулася зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з американським президентом Дональдом Трампом та держсекретарем США Майком Помпео. Обговорили питання конфлікту України та Росії, втручання Росії у вибори президента США, питання газопроводів "Північний Потік-2" та "Турецький потік" та деякі інші.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Сергій Лавров Новини США Новини Донецька Новини Луганська Окуповані території Мінські домовленості Курт Волкер
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