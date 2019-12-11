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      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Що дуже не сподобалося Путіну на нормандській зустрічі: думка експерта

      1974 Читать новость на русском
      Зеленський постійно говорив про окупацію Донбасу в присутності Путіна / gettyimages.com

      Зеленський на нормандській зустрічі виступив так, як і належить президентові незалежної держави – заявив, що федералізації України не буде.

      Про це 24 каналу розповів директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко. 

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      Заяви Зеленського про те, що Україна – унітарна держава і наголос про окупаційні війська, не сильно сподобалися Путіну. Ще ніхто прямо на міжнародній пресконференції не говорив про окупацію Донбасу. Всі говорили про якісь дикі поступки всесильному Путіну, а Зеленський виступив так, як і належить президентові незалежної країни,
      – зазначає Небоженко.

      При цьому, на переконання політолога, зустріч показала, що нормандський формат помер. Всі серйозні рішення відкладено на чотири місяці – це провал формату. Не варто було збиратися главам держав, щоб обговорити і підтвердити те, що могли б і без них зробити дипломати і експерти, і чиновники ОБСЄ на більш низькому рівні.

      Паризька зустріч була порожня. Чотири лідера країн не знайшли вихід з положення. Рішень і пориву немає. У питаннях контролю кордонів, виборів в ОРДЛО. Ніхто не запропонував рішень,
      – наголошує Віктор Небоженко.

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      На думку експерта, тепер Путін шукатиме радикальні кроки тиску на Україну, пов'язані з ростом політичної напруженості. Щоб через чотири роки отримати зломленого Зеленського, згідного на поступки Росії.

      Путін використовуватиме проблеми бідності, невдалі реформи, щоб послабити Зеленського. Він створюватиме внутрішні проблеми в Україні – від ЗМІ до вулиці,
      – вважає Небоженко.

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Промова Зеленського на підсумковій пресконференції після нормандського саміту: дивіться відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019 Володимир Зеленський Нормандський формат Володимир Путін
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