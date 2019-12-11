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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Что очень не понравилось Путину на нормандской встрече: мнение эксперта

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      Зеленский постоянно говорил об оккупации Донбасса в присутствии Путина / gettyimages.com

      Зеленский на нормандской встрече выступил так, как и следует президенту независимого государства – заявил, что федерализации Украины не будет.

      Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

      Интересно: За кадром нормандского саммита: о спорных вопросах и будущем Донбасса

      Заявления Зеленского о том, что Украина – унитарное государство и акцент на оккупационных войсках не сильно понравились Путину. Еще никто прямо на международной пресс-конференции не говорил об оккупации Донбасса. Все говорили о каких-то диких уступках всесильному Путину, а Зеленский выступил так, как и следует президенту независимой страны,
      – отмечает Небоженко.

      При этом, по убеждению политолога, встреча показала, что нормандский формат умер. Все серьезные решения отложены на четыре месяца – это провал формата. Не стоило собираться главам государств, чтобы обсудить и подтвердить то, что могли бы и без них сделать дипломаты и эксперты, и чиновники ОБСЕ на более низком уровне.

      Парижская встреча была пустой. Четыре лидера стран не нашли выход из положения. Решений и прорыва нет. В вопросах контроля границ, выборов в ОРДЛО. Никто не предложил решений,
      – отмечает Виктор Небоженко.

      Читайте также: Нормандская встреча в Париже: все, что известно о результатах и последствиях

      По мнению эксперта, теперь Путин будет искать радикальные шаги давления на Украину, связанные с ростом политической напряженности. Чтобы через четыре года получить сломленного Зеленского, согласного на уступки России.

      Путин будет использовать проблемы бедности, неудачные реформы, чтобы ослабить Зеленского. Он будет создавать внутренние проблемы в Украине – от СМИ до улицы,
      – считает Небоженко.

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились:

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

      Речь Зеленского на итоговой пресс-конференции после нормандского саммита: смотрите видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Нормандский формат Владимир Путин
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