Что очень не понравилось Путину на нормандской встрече: мнение эксперта

Зеленский на нормандской встрече выступил так, как и следует президенту независимого государства – заявил, что федерализации Украины не будет.

Об этом 24 каналу рассказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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Заявления Зеленского о том, что Украина – унитарное государство и акцент на оккупационных войсках не сильно понравились Путину. Еще никто прямо на международной пресс-конференции не говорил об оккупации Донбасса. Все говорили о каких-то диких уступках всесильному Путину, а Зеленский выступил так, как и следует президенту независимой страны,

– отмечает Небоженко.

При этом, по убеждению политолога, встреча показала, что нормандский формат умер. Все серьезные решения отложены на четыре месяца – это провал формата. Не стоило собираться главам государств, чтобы обсудить и подтвердить то, что могли бы и без них сделать дипломаты и эксперты, и чиновники ОБСЕ на более низком уровне.

Парижская встреча была пустой. Четыре лидера стран не нашли выход из положения. Решений и прорыва нет. В вопросах контроля границ, выборов в ОРДЛО. Никто не предложил решений,

– отмечает Виктор Небоженко.

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По мнению эксперта, теперь Путин будет искать радикальные шаги давления на Украину, связанные с ростом политической напряженности. Чтобы через четыре года получить сломленного Зеленского, согласного на уступки России.

Путин будет использовать проблемы бедности, неудачные реформы, чтобы ослабить Зеленского. Он будет создавать внутренние проблемы в Украине – от СМИ до улицы,

– считает Небоженко.

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились:

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

Речь Зеленского на итоговой пресс-конференции после нормандского саммита: смотрите видео