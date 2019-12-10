За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу

Від нормандської зустрічі, яка пройшла в Парижі 9 грудня, було чимало очікувань. За результатами саміту ухвалено декларацію. Утім кілька питань залишилися не вирішеними.

Прогноз щодо ситуації та висновки експертів, – в матеріалі 24 каналу.

Важливо: Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

Зеленський показав себе як лідер незалежної держави

Політолог Віктор Небоженко підкреслює: Зеленський виступив так, як і належить президентові незалежної держави – заявив, що федералізації України не буде.

Заяви Зеленського про те, що Україна – унітарна держава і наголос про окупаційні війська, не сильно сподобалися Путіну. Ще ніхто прямо на міжнародній пресконференції не говорив про окупаційні російські війська. Всі говорили про якісь дикі поступки всесильному Путіну, а Зеленський виступив так, як і належить президентові незалежної країни,

– зазначає Небоженко.

Промова Зеленського на підсумковій пресконференції після нормандського саміту: дивіться відео

Про що вдалося домовитися на саміті:

Обмін полоненими : до 31 грудня 2019 року має відбутися обмін полоненими за схемою "всіх на всіх";

: до 31 грудня 2019 року має відбутися обмін полоненими за схемою "всіх на всіх"; Наступна зустріч у нормандському форматі . Сторони домовилися зустрітися наступного разу через 4 місяці;

. Сторони домовилися зустрітися наступного разу через 4 місяці; Розведення сил . До наступної "зустрічі чотирьох" розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську.

. До наступної "зустрічі чотирьох" розведення сил на Донбасі має відбутися у трьох нових точках. У яких – ТКГ узгодить у Мінську. Припинення вогню. Сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року.

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Повного припинення вогню не буде

Як розповідає військовий експерт Олег Жданов, розведення військ не призведе до повного припинення вогню. Україна відводить мотострілкові і мотопіхотні підрозділи. Натомість окупаційні адміністрації не відводять важке озброєння. І проросійські бойовики ведуть обстріли забороненими мінами калібру 120 міліметрів та снарядами калібру 152 міліметра.

Україна демонструє наміри. Готовність розводити війська і створювати зони безпеки. Це черговий раунд інформаційної війни. Наше завдання – переконати Захід у тому, що ми не агресори, а миротворці,

– наголошує Жданов.



Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

Військовий підкреслює: без посередника – місії ООН, – яка гарантуватиме виконання зобов'язань обома сторонами, конфлікт на Донбасі не вирішити.

Наступний політичний крок – визнання Росії стороною конфлікту. На переговорах усі зусилля Путіна були спрямовані на те, щоб вислизнути з мінського процесу і перекласти відповідальність на ним же сформовану окупаційну владу в ОРДЛО. Якщо далі тягнутимемо час, то Росія може вийти з переговорів,

– розповідає Жданов.

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Нормандський формат помер

Спостерігачі переконані: попри фінальний документ і домовленість про наступну зустріч саміт "нормандської четвірки" не вирішив жодного питання. Як зауважує Віктор Небоженко, мінський формат помер ще чотири роки тому, а тепер і нормандський.

Паризька зустріч була порожня. Чотири лідера країн не знайшли вихід з положення. Рішень і пориву немає. У питаннях контролю кордонів, виборів в ОРДЛО. Ніхто не запропонував рішень,

– наголошує Віктор Небоженко.



Путін усе блокує, а Макрон і Меркель не запропонували жодного рішення / Фото Getty

З ним погоджується Олег Жданов. За його словами, рішення про обмін полоненими, розведення військ по лінії зіткнення і повне припинення вогню – для демонстрації позитиву.

На нормандській зустрічі кожен з учасників показав те, на що розраховує. Мінські угоди всі читають по-своєму. Немає точок дотику і шляхів для компромісу, оскільки Путін проти. Мінськ помер. Треба шукати новий формат переговорів,

– вважає Олег Жданов.

Газові питання – політика чи економіка?

Зеленський і Путін не домовилися про продовження транзиту українською газотранспортною системою. Як зазначив виконавчий директор "Нафтогазу" Вітренко, сторони "домовилися продовжити домовлятися". Контракт з Росією завершується 31 грудня 2019 року. Росія пропонує новий лише на рік, що не вигідно Україні. Або ж підписати ще й контракт про прямі поставки нам газу за зниженою ціною.



Вирішення газових питань не в компетенції президента України / Фото 24 каналу

Як наголошує економічний експерт Андрій Вігірінський, газові угоди підписуються між "Нафтогазом" і "Газпромом", а не президентом Зеленським. Експерт зауважує: зараз питання газу не є політичним, а господарським. До того ж, у підземні сховища України закачано достатньо газу.

На політичні знижки на російський газ "Нафтогаз" не піде. Ціна на газ – динамічна. Ми працюємо за європейськими ринковими правилами. Мінус транзит. Для нас головне, щоб ГТС була завантажена. Потрібен бізнес-компроміс, що стосується наших спорів із "Газпромом" по рішенню міжнародних арбітражів. Тоді буде довгостроковий контракт. Ми збережемо ГТС. Залишиться прибуток у два мільярди доларів, робочі місця, зріст ВВП,

– підкреслює Андрій Вігірінський.

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Водночас Віктор Небоженко зазначає: Путіну була важлива поступка України, щоб вирішити питання щодо газу. Втім, цього так і не вдалося.

Путін радикально тиснутиме на Україну

Експерти зазначають: Путін не залишить у спокої Україну. На думку Небоженка, президент РФ шукатиме радикальні кроки тиску на Україну, пов'язані з ростом політичної напруженості. Щоб через чотири роки отримати зломленого Зеленського, згідного на поступки Росії.

Путін використовуватиме проблеми бідності, невдалі реформи, щоб послабити Зеленського. Він створюватиме внутрішні проблеми в Україні – від ЗМІ до вулиці,

– вважає Небоженко.

Виступ Путіна після зустрічі в Парижі: дивіться відео

Олег Жданов додає: війна триватиме, що на саміті в Парижі Путін чітко підтвердив. Тому що російській імперії з її амбіціями без України не вижити. Треба шукати способи впливу на Росію. Дипломатично ми її не придавимо.