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      Зеленський запросив пропагандиста Соловйова на Донбас: Думаю, туфлі Brioni не забрудните

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      Зеленський запросив пропагандиста Соловйова на Донбас / Колаж 24 каналу

      Президент Володимир Зеленський запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати в Україну. Він пропонує їм подивитися, як реально живуть люди у селищах на Донбасі, де пройшло розведення військ.

      Про це Зеленський сказав на брифігу після нормандського саміту у Парижі відповідаючи на питання російської журналістки.

      Важливо: Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки

      "У Станиці Луганській, у Петрівському, у Золотому, де ми розводили війська, я приїжджав і говорив із жителями окупованого Донбасу. Квартира у них на окупованій частині, а працюють вони в школі у нас, в Україні, чи навпаки", – розповів президент.

      Тому він запросив російських пропагандистів також приїхати в регіон і подивитися, що тут відбувається. У цьому контексті президент згадав пропагандиста Володимира Соловйова, який на росТБ постійно критикує Україну.

      Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Але тільки щоб реально, не так, як ваші, є там товариш Соловйов весело говорить в Москві, що відбувається. А я завжди кажу – приїдьте, подивіться, що у нас в Україні відбувається, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного, думаю, туфлі Brioni не забрудните. Мені здається це важливо все це відчувати і розуміти,
      – сказав Зеленський.

      Тому глава держави хоче, аби окупований Донбас на переговорах у Мінську представляли і переселенці, які виїхали на територію підконтрольну Києву.

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема переговорів – подальші кроки терміни встановлення миру на Донбасі.

      Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились, що:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.
      Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі
      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Російська пропаганда Розведення військ Володимир Зеленський Новини Росії
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