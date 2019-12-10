Зеленський запросив пропагандиста Соловйова на Донбас: Думаю, туфлі Brioni не забрудните

Президент Володимир Зеленський запросив російських пропагандистів на чолі з Володимиром Соловйовим приїхати в Україну. Він пропонує їм подивитися, як реально живуть люди у селищах на Донбасі, де пройшло розведення військ.

Про це Зеленський сказав на брифігу після нормандського саміту у Парижі відповідаючи на питання російської журналістки.

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"У Станиці Луганській, у Петрівському, у Золотому, де ми розводили війська, я приїжджав і говорив із жителями окупованого Донбасу. Квартира у них на окупованій частині, а працюють вони в школі у нас, в Україні, чи навпаки", – розповів президент.

Тому він запросив російських пропагандистів також приїхати в регіон і подивитися, що тут відбувається. У цьому контексті президент згадав пропагандиста Володимира Соловйова, який на росТБ постійно критикує Україну.

Ви приїдьте, я вам особисто покажу. Але тільки щоб реально, не так, як ваші, є там товариш Соловйов весело говорить в Москві, що відбувається. А я завжди кажу – приїдьте, подивіться, що у нас в Україні відбувається, походіть ніжками, ручками, очками. Нічого страшного, думаю, туфлі Brioni не забрудните. Мені здається це важливо все це відчувати і розуміти,

– сказав Зеленський.

Тому глава держави хоче, аби окупований Донбас на переговорах у Мінську представляли і переселенці, які виїхали на територію підконтрольну Києву.

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема переговорів – подальші кроки терміни встановлення миру на Донбасі.

Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі вони домовились, що: