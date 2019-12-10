Зеленский пригласил пропагандиста Соловьева на Донбасс: Думаю, туфли Brioni не испачкаете

Президент Владимир Зеленский пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать в Украину. Он предлагает им посмотреть, как реально живут люди в поселках на Донбассе, где прошло разведение войск.

Об этом Зеленский сказал на брифиге после нормандского саммита в Париже отвечая на вопрос российской журналистки.

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"В Станице Луганской, в Петровском, в Золотом, где мы разводили войска, я приезжал и говорил с жителями оккупированного Донбасса. Квартира у них на оккупированной части, а работают они в школе у ​​нас, в Украине, или наоборот", – рассказал президент.

Поэтому он пригласил российских пропагандистов также приехать в регион и посмотреть, что здесь происходит. В этом контексте президент вспомнил пропагандиста Владимира Соловьева, который на росТВ постоянно критикует Украину.

Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, не так, как ваши, есть там товарищ Соловьев весело говорит в Москве, что происходит. А я всегда говорю – приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит, походите ножками, ручками, глазками. Ничего страшного, думаю, туфли Brioni не испачкаете. Мне кажется это важно все это чувствовать и понимать,

– сказал Зеленский.

Поэтому глава государства хочет, чтобы оккупированный Донбасс на переговорах в Минске представляли и переселенцы, выехавшие на территорию подконтрольную Киеву.

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Все двусторонние и общие встречи саммита проходили в закрытом формате. Главная тема переговоров – дальнейшие шаги, сроки установления мира на Донбассе.

Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи они договорились, что: