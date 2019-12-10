Нормадська зустріч у Парижі: реакція відомих українців і політиків

У Парижі 9 грудня пройшла зустріч у нормандському форматі за участю президентів України, Франції, Німеччини та Росії. Відомі українці, дипломати та народні депутати вже прокоментували цю історичну подію.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму фейсбуці зауважив, що участь України в переговорах у нормандському форматі – великий прогрес. Попередні 3 роки саміти не відбувалися, а ситуація була у "замороженому стані".

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Відкритим залишилось питанням відновлення контролю над кордоном. Ця тема знову буде на порядку денному наступної зустрічі через 4 місяці... Також ми досягли своєї мети в газовому питанні — вивели питання транзиту газу за межі обговорення ситуації на Донбасі,

– відзначив Гончарук.

За його словами, Україна не домовилися про контракт, але цього і не мало статися в Парижі. Київ буде піднімати газове питання і надалі.

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук у своєму твіттері назвав позитивним той крок, що Україна та Росія змогли домовитися про новий обмін полоненими "всіх на всіх" та припинення вогню на Донбасі. Наразі важливо, аби ці домовленості були виконані.

Також політик пригадав про "червоні лінії", які активісти закликали не переступити Зеленського на зустрічі з Путіним.

Ми всі озвучили Президенту червоні лінії. Він озвучив їх на пресконференції. Путін не звернув на них жодної уваги. Це – сухий залишок Нормандії,

– додав Вакарчук.

Добре, що домовились про обмін заручників. І про припинення вогню. Це єдине, що зараз матиме значення. Подивимось, як ці домовленості будуть виконані. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) December 9, 2019

Колишній прем'єр Володимир Гройсман наголосив, що домовленості України на саміті про обмін полоненими, припинення вогню і продовження міжнародної взаємодії – обнадійливі результати. Проте на шляху до миру країну чекає ще багато важких рішень.

"Дуже важливо, що Україна не виглядала в Парижі слабкою. Але на шляху до миру ще багато дуже непростих рішень. І цей шлях до миру, того миру, який ми хочемо, буде успішним, якщо єдність навколо інтересів України стоятиме вище політичних розбіжностей та інтриг", – наголосив Гройсман.

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Колишній політв'язень та режисер Олег Сенцов наголосив, що Україну на нормандському саміті ніхто не зрадив. Також його розсмішила фраза президента Зеленсього про "товаришів сепаратистів".

Країну ніхто не зрадив. Полонених намагаються повернути. Хороші переговори. Але розмови про дешевий газ мене насторожують. "Товариші сепаратисти" – це, мабуть, новий мем",

– наголосив Сенцов.

Реакції п'ятого президента Петра Порошенка досі немає. Проте його колишній речник Святослав Цеголко заявив, що риторика Зеленського на саміті була не вельми патріотичною.

"Росію жодного разу не названо агресором. Територію, яку вона окупувала, не названо окупованою. А російських загарбників президент України спершу цнотливо охрестив "іноземними військами", а потім "сепаратистами"", – написав він.

За годинну прес-конференцію Росію жодного разу не названо агресором. Територію, яку вона окупувала, не названо окупованою. А російських загарбників президент України спершу цнотливо охрестив "іноземними військами", а потім "сепаратистами". https://t.co/2YKc96aaM9 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 10, 2019

Ексглава МЗС Павло Клімкін відзначив, що поки результати переговорів "прогнозовані і по Донбасу і по газу, що стає дуже тривожно". За його словами, Україна живе "сьогоднішнім днем", а от Росія-агресор має стратегію не на один крок.

Поки все настільки прогнозовано і по Донбасу і по газу, що стає дуже тривожно. Ми живемо "сьогодні", а в РФ стратегія не на один крок — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 10, 2019

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На думку ексміністра закордонних справ Володимира Огризка, цей саміт показав, що з Путіним домовлятися неможливо і навряд чи ситуація зміниться за 4 місяці, до нової зустрічі "нормандської четвірки".

"Схоже, що Зеленський зрозумів, що з Путіним домовитися неможливо. Це – найголовніший результат зустрічі, як на мене. Ну, надто вже тупо Москва повторює свої безглузді мантри. І жодні наступні 4 місяці не допоможуть. Дуже добре було б, щоб в української влади зникли останні ілюзії", – написав він.

Схоже, що Зеленський зрозумів, що з Путіним домовитися неможливо. Це - найголовніший результат зустрічі, як на мене. Ну, надто вже тупо Москва повторює свої безглузді мантри. І жодні наступні 4 місяці не допоможуть. Дуже добре було б, щоб в української влади зникли останні ілюзії — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) December 9, 2019

У президентській партії "Слуга народу" саміт назвали успіхом для України. Так, нарлепка Євгенія Кравчук відзначила, що Зеленський не перейшов жодні "червоні лінії" та не піддався на уловки Кремля. Навпаки, український лідер зміг домовитися з Путіним-агресором про взаємне розведення військ та обмін полоненими.

"Насправді, все ще не скінчилося. І попереду багато роботи – у тому числі, дипломатичної – через 4 місяці відбудеться новий саміт в рамках Нормандського формату. Росія не перестала бути агресором. Але просування до миру на власних умовах Україна почала", – наголосила Кравчук.

Також свої коментарі щодо нормандського саміту висловив нардеп "Слуги народу" Олександр Ткаченко, екснардеп та журналіст Мустафа Найєм, ексвіцепрем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко та інші політики.

А ведь наш ВАЗ оказался покрепче чужого ВВП. — Mustafa Nayyem (@mefimus) December 9, 2019

Все, про що реально домовились Зеленський і Путін, стане відомо не сьогодні. І не завтра. Це стане зрозумілим лише за діями Президента та його партії у ВР. А ось за те, що НЕ домовилися(принаймні,на цьому етапі) треба дякувати людям, які сказали #НіКапітуляції і вийшли на вулиці! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) December 9, 2019

Що відомо про нормандський саміт 2019 року?Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.



Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.



Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

Про що домовилась "нормандська четвірка"?