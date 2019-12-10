Нормандская встреча в Париже: реакция известных украинцев и политиков
В Париже 9 декабря прошла встреча в нормандском формате с участием президентов Украины, Франции, Германии и России. Известные украинцы, дипломаты и народные депутаты уже прокомментировали это историческое событие.
Премьер-министр Алексей Гончарук в своем фейсбуке заметил, что участие Украины в переговорах в нормандском формате - большой прогресс. Предыдущие 3 года саммиты не проводились, а ситуация была в "замороженном состоянии".
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Открытым остался вопрос восстановления контроля над границей. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через 4 месяца... Также мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе,
- отметил Гончарук.
По его словам, Украина не договорилась о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Киев будет поднимать газовый вопрос и в дальнейшем.
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в своем твиттере назвал положительным тот шаг, что Украина и Россия смогли договориться о новом обмене пленными "всех на всех" и прекращении огня на Донбассе. Сейчас важно, чтобы эти договоренности были выполнены.
Важно: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже
Также политик вспомнил о "красных линиях", которые активисты призвали не переступить Зеленского на встрече с Путиным.
Мы все озвучили Президенту красные линии. Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания. Это – сухой остаток Нормандии,
– добавил Вакарчук.
Экс-глава МИД Павел Климкин отметил, что пока результаты переговоров "прогнозированы и насчет Донбасса и насчет газа, что становится очень тревожно". По его словам, Украина живет "сегодняшним днем", а вот Россия-агрессор имеет стратегию не на один шаг.
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Бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов отметил, что Украину на нормандском саммите никто не предал. Также его рассмешила фраза президента Зеленского о "товарищах сепаратистах".
Страну никто не предал. Пленных пытаются вернуть. Хорошие переговоры. Но разговоры о дешевом газе меня настораживают. "Товарищи сепаратисты" – это, пожалуй, новый мем",
– отметил Сенцов.
Реакции пятого президента Петра Порошенко до сих пор нет. Однако его бывший пресс-секретарь Святослав Цеголко заявил, что риторика Зеленского на саммите была не очень патриотичной.
"Россию ни разу не названо агрессором. Территорию, которую она оккупировала, не названо оккупированной. А русских захватчиков президент Украины сначала целомудренно окрестил "иностранными войсками", а затем" сепаратистами"", – написал он.
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По мнению экс-министр иностранных дел Владимира Огрызко, этот саммит показал, что с Путиным договариваться невозможно и вряд ли ситуация изменится за 4 месяца, до новой встречи "нормандской четверки".
"Похоже, что Зеленский понял, что с Путиным договориться невозможно. Это – самый главный результат встречи, как по мне. Ну, уж тупо Москва повторяет свои бессмысленные мантры. И никакие следующие 4 месяца не помогут. Очень хорошо было бы, чтобы у украинской власти исчезли последние иллюзии", – написал он.
В президентской партии "Слуга народа" саммит назвали успехом для Украины. Так, нардепка Евгения Кравчук отметила, что Зеленский не перешел никакие "красные линии" и не поддался на уловки Кремля. Напротив, украинский лидер смог договориться с Путиным-агрессором о взаимном разведении войск и обмене пленными.
"На самом деле, все еще не кончилось. И впереди много работы – в том числе, дипломатической – через 4 месяца состоится новый саммит в рамках нормандского формата. Россия не перестала быть агрессором. Но продвижение к миру на собственных условиях Украина начала", – отметила Кравчук .
Также свои комментарии относительно нормандского саммита выразил нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко, экс-нардеп и журналист Мустафа Найем, экс-вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко и другие политики.
Что известно о нормандском саммите 2019 года?Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрона, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.
Все двусторонние и общие встречи саммита происходили в закрытом формате. Главная тема саммита – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.
Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".
О чем договорилась "нормандская четверка"?
- Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
- разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
- стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
- на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.