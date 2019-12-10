Нормандская встреча в Париже: реакция известных украинцев и политиков

В Париже 9 декабря прошла встреча в нормандском формате с участием президентов Украины, Франции, Германии и России. Известные украинцы, дипломаты и народные депутаты уже прокомментировали это историческое событие.

Премьер-министр Алексей Гончарук в своем фейсбуке заметил, что участие Украины в переговорах в нормандском формате - большой прогресс. Предыдущие 3 года саммиты не проводились, а ситуация была в "замороженном состоянии".

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Открытым остался вопрос восстановления контроля над границей. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через 4 месяца... Также мы достигли своей цели в газовом вопросе - вывели вопрос транзита газа за пределы обсуждения ситуации на Донбассе,

- отметил Гончарук.

По его словам, Украина не договорилась о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже. Киев будет поднимать газовый вопрос и в дальнейшем.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в своем твиттере назвал положительным тот шаг, что Украина и Россия смогли договориться о новом обмене пленными "всех на всех" и прекращении огня на Донбассе. Сейчас важно, чтобы эти договоренности были выполнены.

Важно: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

Также политик вспомнил о "красных линиях", которые активисты призвали не переступить Зеленского на встрече с Путиным.

Мы все озвучили Президенту красные линии. Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания. Это – сухой остаток Нормандии,

– добавил Вакарчук.

Добре, що домовились про обмін заручників. І про припинення вогню. Це єдине, що зараз матиме значення. Подивимось, як ці домовленості будуть виконані. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) December 9, 2019

Экс-глава МИД Павел Климкин отметил, что пока результаты переговоров "прогнозированы и насчет Донбасса и насчет газа, что становится очень тревожно". По его словам, Украина живет "сегодняшним днем", а вот Россия-агрессор имеет стратегию не на один шаг.

Поки все настільки прогнозовано і по Донбасу і по газу, що стає дуже тривожно. Ми живемо "сьогодні", а в РФ стратегія не на один крок — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 10, 2019

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Бывший политзаключенный и режиссер Олег Сенцов отметил, что Украину на нормандском саммите никто не предал. Также его рассмешила фраза президента Зеленского о "товарищах сепаратистах".

Страну никто не предал. Пленных пытаются вернуть. Хорошие переговоры. Но разговоры о дешевом газе меня настораживают. "Товарищи сепаратисты" – это, пожалуй, новый мем",

– отметил Сенцов.

Реакции пятого президента Петра Порошенко до сих пор нет. Однако его бывший пресс-секретарь Святослав Цеголко заявил, что риторика Зеленского на саммите была не очень патриотичной.

"Россию ни разу не названо агрессором. Территорию, которую она оккупировала, не названо оккупированной. А русских захватчиков президент Украины сначала целомудренно окрестил "иностранными войсками", а затем" сепаратистами"", – написал он.

За годинну прес-конференцію Росію жодного разу не названо агресором. Територію, яку вона окупувала, не названо окупованою. А російських загарбників президент України спершу цнотливо охрестив "іноземними військами", а потім "сепаратистами". https://t.co/2YKc96aaM9 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) December 10, 2019

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По мнению экс-министр иностранных дел Владимира Огрызко, этот саммит показал, что с Путиным договариваться невозможно и вряд ли ситуация изменится за 4 месяца, до новой встречи "нормандской четверки".

"Похоже, что Зеленский понял, что с Путиным договориться невозможно. Это – самый главный результат встречи, как по мне. Ну, уж тупо Москва повторяет свои бессмысленные мантры. И никакие следующие 4 месяца не помогут. Очень хорошо было бы, чтобы у украинской власти исчезли последние иллюзии", – написал он.

Схоже, що Зеленський зрозумів, що з Путіним домовитися неможливо. Це - найголовніший результат зустрічі, як на мене. Ну, надто вже тупо Москва повторює свої безглузді мантри. І жодні наступні 4 місяці не допоможуть. Дуже добре було б, щоб в української влади зникли останні ілюзії — Volodymyr Ogrysko (@Ogrysko) December 9, 2019

В президентской партии "Слуга народа" саммит назвали успехом для Украины. Так, нардепка Евгения Кравчук отметила, что Зеленский не перешел никакие "красные линии" и не поддался на уловки Кремля. Напротив, украинский лидер смог договориться с Путиным-агрессором о взаимном разведении войск и обмене пленными.

"На самом деле, все еще не кончилось. И впереди много работы – в том числе, дипломатической – через 4 месяца состоится новый саммит в рамках нормандского формата. Россия не перестала быть агрессором. Но продвижение к миру на собственных условиях Украина начала", – отметила Кравчук .

Также свои комментарии относительно нормандского саммита выразил нардеп "Слуги народа" Александр Ткаченко, экс-нардеп и журналист Мустафа Найем, экс-вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко и другие политики.

А ведь наш ВАЗ оказался покрепче чужого ВВП. — Mustafa Nayyem (@mefimus) December 9, 2019

Все, про що реально домовились Зеленський і Путін, стане відомо не сьогодні. І не завтра. Це стане зрозумілим лише за діями Президента та його партії у ВР. А ось за те, що НЕ домовилися(принаймні,на цьому етапі) треба дякувати людям, які сказали #НіКапітуляції і вийшли на вулиці! — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) December 9, 2019

Что известно о нормандском саммите 2019 года?Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрона, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.



Все двусторонние и общие встречи саммита происходили в закрытом формате. Главная тема саммита – дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.



Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

О чем договорилась "нормандская четверка"?