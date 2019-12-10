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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      В России назвали место проведения следующей нормандской встречи

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      Следующий саммит "нормандской четверки" может пройти в Берлине / president.gov.ua

      Следующая встреча в нормандском формате предварительно состоится уже через четыре месяца – в апреле. Этот саммит лидеров Украины, России-агрессора, Германии и Франции может пройти в Берлине.

      Такое заявление сделал представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков после нормандского формата в Париже, пишет ТАСС.

      Важно: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

      По-моему, это Берлин,
      – ответил Песков на вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.

      Однако, столица Германии пока не является официально утвержденным местом для нового саммита, а лишь предположением.

      На пресс-конференции после нормандской встречи в Париже лидер Германии Ангела Меркель рассказала, что стороны согласились встретиться за 4 месяца. К тому времени советники президентов и главы МИД должны согласовать политические условия, чтобы создать предпосылки для проведения местных выборов на Донбассе.

      К теме: О чем говорил Зеленский на пресс-конференции после нормандского саммита: основные тезисы

      В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится.

      Нет никаких условий для следующей встречи... Через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты того, что мы за это время сделаем. Никакого домашнего задания не существует,
      – отметил Зеленский.

      Что известно о нормандском саммите 2019 года?Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.

      Все двусторонние и общие встречи саммита происходили в закрытом формате. Главная тема саммита - дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.

      Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

      О чем договорилась "нормандская четверка"?

      • Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;
      • разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;
      • стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;
      • на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Зеленский Украина – Россия Нормандский формат Нормандская встреча 2019
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