В России назвали место проведения следующей нормандской встречи

Следующая встреча в нормандском формате предварительно состоится уже через четыре месяца – в апреле. Этот саммит лидеров Украины, России-агрессора, Германии и Франции может пройти в Берлине.

Такое заявление сделал представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков после нормандского формата в Париже, пишет ТАСС.

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По-моему, это Берлин,

– ответил Песков на вопрос о месте проведения следующей нормандской встречи.

Однако, столица Германии пока не является официально утвержденным местом для нового саммита, а лишь предположением.

На пресс-конференции после нормандской встречи в Париже лидер Германии Ангела Меркель рассказала, что стороны согласились встретиться за 4 месяца. К тому времени советники президентов и главы МИД должны согласовать политические условия, чтобы создать предпосылки для проведения местных выборов на Донбассе.

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В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что никаких условий для проведения следующего саммита не ставится.

Нет никаких условий для следующей встречи... Через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результаты того, что мы за это время сделаем. Никакого домашнего задания не существует,

– отметил Зеленский.

Что известно о нормандском саммите 2019 года?Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров.



Все двусторонние и общие встречи саммита происходили в закрытом формате. Главная тема саммита - дальнейшие шаги и сроки установления мира на Донбассе.



Во время саммита также Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет, после чего глава Кремля заверил, что встреча с украинским президентом прошла "хорошо, по-деловому".

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