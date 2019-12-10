У Росії назвали місце проведення наступної нормандської зустрічі

Наступна зустріч у нормандському форматі попередньо відбудеться вже за чотири місяці – у квітні. Цей саміт лідерів України, Росії-агресора, Німеччини та Франції може пройти у Берліні.

Таку заяву зробив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков після нормандського формату у Парижі, пише ТАСС.

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По-моєму, це Берлін,

– відповів Пєсков на питання про місце проведення наступної нормандської зустрічі.

Проте, столиця Німеччини поки не є офіційно затвердженим місцем для нового саміту, а лише припущенням.

На пресконференції після нормандської зустрічі у Парижі лідерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що сторони погодилися зустрітися за 4 місяці. До того часу радники президентів та глави МЗС мають узгодити політичні умови, щоби створити передумови для проведення місцевих виборів на Донбасі.

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У свою чергу, президент України Володимир Зеленський зазначив, що ніяких умов для проведення наступного саміту не ставиться.

Немає жодних умов для наступної зустрічі... Через 4 місяці у нас є можливість продовжити дискусію і побачити результати того, що ми за цей час зробимо. Жодного домашнього завдання не існує,

– відзначив Зеленський.

Що відомо про нормандський саміт 2019 року?Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.



Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.



Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

Про що домовилась "нормандська четвірка"?