09:00
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      У Росії назвали місце проведення наступної нормандської зустрічі

      5215 Читать новость на русском
      Наступний саміт "нормандської четвірки" може пройти у Берліні / president.gov.ua

      Наступна зустріч у нормандському форматі попередньо відбудеться вже за чотири місяці – у квітні. Цей саміт лідерів України, Росії-агресора, Німеччини та Франції може пройти у Берліні.

      Таку заяву зробив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков після нормандського формату у Парижі, пише ТАСС.

      Важливо: Результати нормандської зустрічі: про що домовились у Парижі

      По-моєму, це Берлін,
      відповів Пєсков на питання про місце проведення наступної нормандської зустрічі.

      Проте, столиця Німеччини поки не є офіційно затвердженим місцем для нового саміту, а лише припущенням.

      На пресконференції після нормандської зустрічі у Парижі лідерка Німеччини Ангела Меркель розповіла, що сторони погодилися зустрітися за 4 місяці. До того часу радники президентів та глави МЗС мають узгодити політичні умови, щоби створити передумови для проведення місцевих виборів на Донбасі.

      До теми: Про що говорив Зеленський на пресконференції після нормандського саміту: основні тези

      У свою чергу, президент України Володимир Зеленський зазначив, що ніяких умов для проведення наступного саміту не ставиться.

      Немає жодних умов для наступної зустрічі... Через 4 місяці у нас є можливість продовжити дискусію і побачити результати того, що ми за цей час зробимо. Жодного домашнього завдання не існує,
      – відзначив Зеленський.

      Що відомо про нормандський саміт 2019 року?Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

      Усі двосторонні та загальні зустрічі саміту відбувалися у закритому форматі. Головна тема саміту – подальші кроки і терміни встановлення миру на Донбасі.

      Під час саміту також Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет, після чого глава Кремля запевнив, що зустріч з українським президентом пройшла "добре, по-діловому".

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.
      Як Путіну 6 людей в туалеті допомагали та інші жарти соцмереж про нормандський саміт
      сьогодні
      4931
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Нормандський формат Нормандська зустріч 2019 Україна – Росія Володимир Зеленський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 07:30 Нормандська зустріч у Парижі: все, що відомо про результати та наслідки
      Євгенія Мазур 4052
      сьогодні , 07:03 Рекет та мільйонери-бандити: як Зеленський буде боротися з криміналітетом
      1559
      сьогодні , 05:50 Про що говорив Зеленський на пресконференції після нормандського саміту: основні тези
      Андрій Шляхтін 2626
      9 грудня , 19:31 Хитрий Путін та хвиля протестів: топ подій, що змінили світ у 2019 році
      Анатолій Максимов 716
      9 грудня , 17:14 Від 2014 і до сьогодні: чим запам'яталася кожна з нормандських зустрічей
      Анна Брикова 580
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук