Про що говорив Зеленський на пресконференції після "нормандського саміту": основні тези

Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції після нормандського саміту оприлюднив деталі перемовин. За його словами зустріч хоча й була складною та тривалою, але настрій за її підсумками є більше позитивним. Зеленський додав, що ще багато питань не вдалося повноцінно обговорити та вирішити. Сподівається, що це "нормандськ четвірка зробить на наступній зустрічі.

На початку пресконференції Зеленський наголосив, що представляв він Україну не один, а разом із ним були всі українці, підтримку яких відчував. Також разом із ним були правда, бажання справедливості та досягнення миру в Україні. За його словами, під час зустрічі було важливим не лише обговорити усі питання, але й домовитися про чіткі конкретні кроки, терміни їх виконання та отримати згоду на їх втілення усіма країнами "нормандської четвірки".

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"Українська сторона наполягала, що комплексне вирішення всіх питань є неможливим без забезпечення безпеки на Сході України (найголовніший компонент). Лише у разі забезпечення безпеки можна вирішити вже політичні питання", – зазначив український президент

Що обговорили та погодили сторони під час нормандського саміту

Невідкладні заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на сході

Повне всебічне та безстрокове припинення вогню має розпочатися до кінця 2019 року. Задля дієвого моніторингу та посилення моніторингу за режимом припинення вогню усі країни-учасниці нагадали про важливість безпечного та надійного доступу СММ ОБСЄ на всій території України. Також будо відзначено важливість розширити мандат СММ щодо цілодобового моніторингу. Також сторони підтримують розробку та реалізації нового плану щодо розмінування територій.

Взаємне звільнення утримуваних осіб

"Нормандська четвірка" вітає взаємне звільнення утримуваних осіб до 31 грудня 2019 року за принципом "всіх на всіх". Було погоджено необхідний верифікувати повні списки та надати повний і безумовний доступ представнику "Червоного хреста" до усіх утримуваних осіб.

Розведення військ

Погоджено обговорення в межах ТКГ у Мінську про додаткові зони розведення одночасно в трьох точках, що мають гуманітарне значення для всіх українців. Зеленський наполягав на необхідності відновлення повного контролю за державним українським кордоном. Український президент висловив упевненість, що нормандська четвірка повернеться до вирішення цього питання на наступній зустрічі у нормандському форматі через 4 місяці.

Крім того, Зеленський кілька разів наголошував на необхідності виведення всіх збройних формувань, військової техніки та роззброєння цих незаконних формувань на окупованих територіях Донбасу. Він підкреслював, що проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі є можливим виключно відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ.

Вибори на Донбасі

Сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей у межах нормандського формату та трьохсторонньої контактної групи щодо всіх правових аспектів особливостей місцевого самоврядування на окупованому Донбасі та включенні формули Штайнмаєра.

"Безумовно, є ще багато питань, які нам, на жаль, не вдалося вирішити. Потрібно обов’язково це зробити в майбутньому".

Також він назвав нинішню зустріч позитивною, оскільки було розблоковано процес, який призупинився після останньої такого заходу у 2016 році.

Також український президент окреслив низку принципів, які ніколи не порушить як президент, і з якими ніколи не погодиться український народ.

Неможливість федералізації України

"Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави".

Неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України. Україна – незалежна, самостійна, демократична держава, вектор розвитку якої завжди обиратиме виключно народ України.

Неможливість компромісів щодо врегулювання ситуації на Сході України через поступки Україною територіями у межах міжнародно визначених кордонів. Усі ми знаємо, що для кожного українця і Донбас, і Крим – це Україна.

"Сьогодні від імені усього українського народу я зауважив, що українці мають заслужене право не вірити словам і обіцянкам. Ми маємо дійсно надію на дотримання усіх домовленостей, але маємо і чітке розуміння, що лише конкретні дії будуть підтвердженням готовності усіх до забезпечення миру. Ми, зі свого боку, є готовими до виконання домовленостей, але це – дорога з двостороннім рухом".

"Для мене найголовніше – це людське життя. Я завжди так казав не тому, що я хочу повторюватися, а тому, що так і є. Тому для мене найголовніша перемога, я з цим їхав, ми домовилися про обмін "всіх на всіх". Він є записаним у "Мінську", але ми зараз домовилися про терміни. Я вірю, що це буде витримано. У нас буде обмін. Спочатку ми говорили: давайте до 24 грудня, майже погодилися, а потім було запропоновано: давайте не ризикувати, і до кінця цього року. Тому що дуже хочеться, щоб саме наші люди, наші українці, повернулися додому та всі новорічні свята були зі своїми сім’ями, дітьми та близькими.

Я впевнений, долучимося всі, щоб це зробити. В чому тут різниця. Завжди про обмін полоненими говорили в Мінську в межах Трьохсторонньої контактної групи, і не завжди це виконували. Мені здається, що зараз, коли це питання підняли на вищий рівень, воно дуже швидко з обох боків вирішиться та дійсно до кінця року.

Припинення вогню, під час нормандського саміту я говорив, що не знаю, як контролювати цю ситуацію, тому що 20 разів всі сторони домовлялися про припинення вогню упродовж 5,5 років. І 20 разів це припинення вогню зривалося. Тому ми сьогодні проговорили, що ми всі будемо дійсно до цього ставитися дуже серйозно. І Німеччина та Франція нас підтримуватимуть. І РФ, маючи великий вплив на бойовиків на тимчасово окупованих територіях. І ми, Україна, теж будемо на це дуже впливати та контролювати. Я впевнений, якщо всі сторони дуже хочуть, обов’язково буде правильний результат, і до кінця року це також відбудеться.

Багато питань піднімали. Мої колеги сказали, що це дуже гарний результат для першої зустріч. Для мене скажу, що це замало, хотілося вирішити більше проблем. Більше хочеться не просто перемог, а просто рішення проблем. Аде я хочу сказати, що всі ці складні питання ми обговорили та вони всі були на порядку денному. Це головне. Тому що, якщо ми говоримо, то немає замороженого конфлікту. Це початок розблокування, початок діалогу, і це є головним.

І третє, через 4 місяці, напевно, ми зустрінемося, і будемо підіймати за результатами виконаних завдань будемо піднімати інші питання.

П’яте, чого я очікую. Я ще очікую приїхати до рідного Києва Я вже скучив.

В Україні люди мають непогану освіту, тому можуть спілкуватися як українською, так і російською мовами. У нас все це не заборонено, і я це говорив президентові Росії. І навіть зараз, підкреслюючи це, я може продовжити російською. І англійською, між іншим, у нас в Україні всі непогано говорять.

Щодо умов я хотів би сказати, що немає жодних умов для наступної зустрічі. Наша зустріч була тривалою та складною, але наш настрій за її підсумками – більше позитивний, тому через 4 місяці у нас є можливість продовжити дискусію та отримати результати того, що ми зробили. Але ми не чекаємо на виконання певних результатів. За результатами того, як ми впораємося, і буде зустріч. Жодного домашнього завдання немає. У нас з президентом Росії – різний погляд щодо передачі кордону та коли це можливо. Президент РФ говорить, що, відповідно до мінських угод, передача кордону має відбутися після виборів. Я порушую питання, щоб передача кордону була до проведення місцевих виборів.

Зустріч 4 лідерів і майбутня зустріч – мені здається, в цих питаннях ми є зобов’язаними знайти вихід, оскільки не посунемося далеко.

Газ. У нас була двостороння зустріч у межах нормандського саміту, де ми обговорили питання транзиту газу. У чотиристоронньому форматі ми не обговорювали це. Я вперше таке бачу, коли двостороння зустріч, а сиділо з боку кожного по 7 людей. Ми обговорили це питання, і мені здається, ми також це питання розблокували, і вже на рівні радників будемо обговорювати можливість, формат, об’єм, ціну тощо щодо транзиту газу, тому що це дуже важливо як для України, так і для Європи. Вважаю, що ми зробили непогані кроки щодо цього питання.

Вибори. Питання виборів ми обговорюватимемо на рівні Трьохсторонньої групи. Говоритимемо про варіанти такого проведення, і я думаю, що через 4 місяці на зустрічі впевнений будуть якісь варіанти. Це дуже складне питання.

Два найскладніші питання – вибори та кордон

Чи готові контактувати з жителями окупованого Донбасу

Я готовий, я весь час говорю з ними. Я сам – з південного сходу, а понад 3 мільйони переїхали до нас. Вони для мене є такими ж жителями окупованого Донбасу. Важливий аспект, який я хотів би підняти. У нас не зовсім вистачило часу. І так якось нашвидку та поверхнево ми про це говорили. Правда, не було часу для такої серйозної розмови. Ми в Мінську у межах Трьохсторонньої групи засідаємо, і там є представники бойовиків, і вони, так би мовити, є жителями окупованого Донбасу. Маю багато друзів, що є жителями окупованого Донбасу, інтелігентних людей, що втекли від куль і вибухів, що втратиои там свій будинок, нерухомість, близьких. Вони живуть сьогодні на підконтрольній Києву території, і я з ними перебуваю в діалозі. Чи готовий я з ними контактувати. Я це роблю щодня. Більше того, коли відвідував Станицю Луганську, Петрівське та Золоте, я говорив з жителями окупованого Донбасу.

Кроки до миру

По-перше, ми зустрілися, і я вважаю, що це є великим кроком до миру. Якщо б ми не хотіли, вважаю, що кожен із нас би не приїхав.

Ми говоримо про обмін, і ми це зробили. У нас був обмін у форматі "35 на 35", і кораблі нам повернули, щоправда не повністю, але ми очікуємо. Тому ми всі дуже хочемо, щоб був мир, і все для цього є готовими зробити.