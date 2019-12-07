Зеленський хоче, аби представники Донбасу представляли Україну в Мінську

Президент України Володимир Зеленський вкотре наголосив, що на окупованому Донбасі є багато людей з проукраїнською позицією, які не хочуть до Росії, і з ними слід розмовляти. Крім того, він пропонує долучити представників Донбасу до переговорів у Мінську.

Як зауважив український гарант у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", на окупованому Донбасі не всі – сепаратисти.

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"Багато людей, які перетинають контрольно-пропускні пункти. Ми їх бачимо. Вони просять. Я з ними зустрічався у Станиці Луганській і Золотому. Вони хочуть припинення війни. Вони кажуть: "Ми не хочемо до Росії. Ми – українці. Ми хочемо бути в Україні". З цими людьми ми повинні розмовляти", – підкреслив Зеленський.

Крім того, президент висловив пропозицію щодо залучення представників Донбасу до участі у Тристоронній контактній групі.

Я вважаю, що у Тристоронній групі в Мінську у нас повинні бути представники Донбасу, які переїхали до Києва та до інших міст. Вони кажуть: "Розмовляйте з жителями окупованих територій. Ви не знаєте, що їм потрібно". Так, все дуже просто. Давайте розмовляти з усіма. Нехай жителі, що переїхали з Донбасу, приїдуть до Мінська та теж сядуть за стіл і розкажуть, чому вони переїхали та що відбулося. Це правильно,

– наголосив український гарант.

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До слова, на початку грудня у коментарі німецькому виданню Spiegel Зеленський пропонував жителям Донбасу, що виступають за Росію, виїхати. Водночас президент підкреслював, що "зараз Кремль роздає там свої нелегальні паспорти".