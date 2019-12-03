ОПУ затвердив 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу
В Офісі Президента України відбулася координаційна нарада у межах підготовки до зустрічі у нормандському форматі. У ході наради відбулося обговорення можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.
У ході обговорення було затверджено 5 сценаріїв реінтеграції, повідомляє Офіс Президента України.
Важливо! Зеленський про Донбас: Ті, хто за Росію, можуть виїхати
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що повернення окупованих територій неможливе військовим шляхом. Мовляв, досягнення миру повинне відбутися лише політико-дипломатичними методами.
Під час обговорення 5 можливих варіантів реінтеграції Донбасу Зеленський дав доручення начальнику Генштабу Збройних сил Руслану Хомчаку відвідати територію проведення ООС найближчим часом.
Крім того, на нараді було вирішено, що перед зустріччю у нормандському форматі Володимир Зеленський проведе засідання Ради національної безпеки і оборони.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі:
- Вона відбудеться 9 грудня та пройде у Парижі. Усі країни-учасниці вже узгодили цю дату.
- У її межах вперше можуть зустрітися Зеленський і Путін. До цього вони лише декілька разів говорили телефоном. Востаннє обговорили повернення Росією українських військових кораблів і питання газових перемовин.
- Українська сторона давно наполягала на зустрічі у нормандському форматі, де б обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія довго її відтягувала, пояснюючи це тим, що вона "не принесе користі без ретельної підготовки".
- Попередньо анонсовані питання України під час нормандської зустрічі – розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та Крим.
- Передумовами для проведення норманського саміту стали розведення військ у Станиці Луганській (завершилося 30 червня), Золотому (2 листопада) та Петрівському (11 листопада). Також відбулися розмінування цих територій і демонтаж фортифікаційних споруд з обох боків. У підсумку тут має розміститися майбутня демілітаризована зона.