ОПУ затвердив 5 сценаріїв реінтеграції Донбасу

В Офісі Президента України відбулася координаційна нарада у межах підготовки до зустрічі у нормандському форматі. У ході наради відбулося обговорення можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу.

У ході обговорення було затверджено 5 сценаріїв реінтеграції, повідомляє Офіс Президента України.

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Президент України Володимир Зеленський наголосив, що повернення окупованих територій неможливе військовим шляхом. Мовляв, досягнення миру повинне відбутися лише політико-дипломатичними методами.

Під час обговорення 5 можливих варіантів реінтеграції Донбасу Зеленський дав доручення начальнику Генштабу Збройних сил Руслану Хомчаку відвідати територію проведення ООС найближчим часом.

Крім того, на нараді було вирішено, що перед зустріччю у нормандському форматі Володимир Зеленський проведе засідання Ради національної безпеки і оборони.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі: