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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      ОПУ утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса

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      Перед нормандским саммитом Владимир Зеленский проведет заседание СНБО / фото: ОПУ

      В Офисе Президента Украины состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. В ходе совещания состоялось обсуждение возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

      В ходе обсуждения было утверждено 5 сценариев реинтеграции, сообщает Офис Президента Украины.

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      Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что возвращение оккупированных территорий невозможно военным путем. Мол, достижение мира должно состояться только политико-дипломатическими методами.

      При обсуждении 5 возможных вариантов реинтеграции Донбасса Зеленский дал поручение начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку посетить территорию проведения ООС в ближайшее время.

      Кроме того, на совещании было решено, что перед встречей в нормандском формате Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
      • В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
      • Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
      • Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Руслан Хомчак Владимир Зеленский Реинтеграция Донбасса СНБО Офіс Президента
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