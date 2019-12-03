ОПУ утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса

В Офисе Президента Украины состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. В ходе совещания состоялось обсуждение возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В ходе обсуждения было утверждено 5 сценариев реинтеграции, сообщает Офис Президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что возвращение оккупированных территорий невозможно военным путем. Мол, достижение мира должно состояться только политико-дипломатическими методами.

При обсуждении 5 возможных вариантов реинтеграции Донбасса Зеленский дал поручение начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку посетить территорию проведения ООС в ближайшее время.

Кроме того, на совещании было решено, что перед встречей в нормандском формате Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Что известно о встрече в нормандском формате: