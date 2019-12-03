ОПУ утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса
В Офисе Президента Украины состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. В ходе совещания состоялось обсуждение возможных сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.
В ходе обсуждения было утверждено 5 сценариев реинтеграции, сообщает Офис Президента Украины.
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что возвращение оккупированных территорий невозможно военным путем. Мол, достижение мира должно состояться только политико-дипломатическими методами.
При обсуждении 5 возможных вариантов реинтеграции Донбасса Зеленский дал поручение начальнику Генштаба Вооруженных сил Руслану Хомчаку посетить территорию проведения ООС в ближайшее время.
Кроме того, на совещании было решено, что перед встречей в нормандском формате Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения норманнского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялось разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.