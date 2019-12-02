Зеленский про Донбасс: Те, кто за Россию, могут выехать
Если в процессе деоккупации Донбасса кто-то из местных жителей захочет жить в России, то они могут уехать. Для этого Россия сейчас раздает свои нелегальные паспорта.
Однако думать о том, что таких там большинство, – неправильно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Spiegel.
Знайте больше: Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс
Зеленский отметил, что "не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами".
Есть мнение, что большинство людей (на оккупированном Донбассе – 24 канал) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за России. Те, кто за Россию, могут выехать. Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта,
– отметил президент.
По словам Зеленского, не нужно говорить в Украине, что "я русский – и это моя земля".
"А если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, получая социальную поддержку и от нас, и оттуда, то этот человек сбился с пути", – подчеркнул он.
Оккупированные территории / Инфографика 24 канала
Как власть оценивает восстановление Донбасса
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.
- Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где происходит российско-украинская война.
- Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень велики.
- Украина ведет переговоры с международными партнерами касательно финансирования инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.