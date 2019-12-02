Зеленский про Донбасс: Те, кто за Россию, могут выехать

Если в процессе деоккупации Донбасса кто-то из местных жителей захочет жить в России, то они могут уехать. Для этого Россия сейчас раздает свои нелегальные паспорта.

Однако думать о том, что таких там большинство, – неправильно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Spiegel.

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Зеленский отметил, что "не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами".

Есть мнение, что большинство людей (на оккупированном Донбассе – 24 канал) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за России. Те, кто за Россию, могут выехать. Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта,

– отметил президент.

По словам Зеленского, не нужно говорить в Украине, что "я русский – и это моя земля".

"А если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, получая социальную поддержку и от нас, и оттуда, то этот человек сбился с пути", – подчеркнул он.

Оккупированные территории / Инфографика 24 канала

Как власть оценивает восстановление Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где происходит российско-украинская война.

Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень велики.