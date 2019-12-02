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      Зеленский про Донбасс: Те, кто за Россию, могут выехать

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      Зеленский прокомментировал ситуацию с жителями оккупированного Донбасса, которые поддерживают Россию / Getty Images

      Если в процессе деоккупации Донбасса кто-то из местных жителей захочет жить в России, то они могут уехать. Для этого Россия сейчас раздает свои нелегальные паспорта.

      Однако думать о том, что таких там большинство, – неправильно. Об этом сказал президент Владимир Зеленский сказал в интервью изданию Spiegel.

      Знайте больше: Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс

      Зеленский отметил, что "не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами".

      Есть мнение, что большинство людей (на оккупированном Донбассе – 24 канал) хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Есть заблудшие. И наконец, есть те, кто за России. Те, кто за Россию, могут выехать. Россия сейчас раздает там свои нелегальные паспорта,
      – отметил президент.

      По словам Зеленского, не нужно говорить в Украине, что "я русский – и это моя земля".

      "А если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно берет российский, получая социальную поддержку и от нас, и оттуда, то этот человек сбился с пути", – подчеркнул он.

      КартаОккупированные территории / Инфографика 24 канала

      Как власть оценивает восстановление Донбасса

      • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.
      • Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса, где происходит российско-украинская война.
      • Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

      Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий объяснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень велики.

      • Украина ведет переговоры с международными партнерами касательно финансирования инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Реинтеграция Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский
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