Зеленський про Донбас: Ті, хто за Росію, можуть виїхати
Якщо в процесі деокупації Донбасу хтось з місцевих жителів захоче жити в Росії, то вони можуть виїхати. Для цього Росія зараз роздає свої нелегальні паспорти.
Однак думати про те, що таких там більшість, – неправильно. Про це сказав президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Spiegel.
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Зеленський наголосив, що "не став би боротися за людей, які вважають себе тільки росіянами".
Є думка, що більшість людей (на окупованому Донбасі – 24 канал) хочуть жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Є заблудлі. І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті , хто за Росію, можуть виїхати: Росія зараз роздає там свої нелегальні паспорти,
– зазначив президент.
За словами Зеленського, не потрібно говорити в Україні, що "я росіянин – і це моя земля".
"А якщо хтось має український паспорт, а потім додатково бере російський, отримуючи соціальну підтримку і від нас, і звідти, то ця людина збилася зі шляху", – наголосив він.
Окуповані території/ Інфографіка 24 каналу
Як влада оцінює відновлення Донбасу
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.
- Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.
- Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським.
Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.
- Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.