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      Зеленський про Донбас: Ті, хто за Росію, можуть виїхати

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      Зеленський прокоментував ситуацію із жителями окупованого Донбасу, які підтримують Росію / Getty Images

      Якщо в процесі деокупації Донбасу хтось з місцевих жителів захоче жити в Росії, то вони можуть виїхати. Для цього Росія зараз роздає свої нелегальні паспорти.

      Однак думати про те, що таких там більшість, – неправильно. Про це сказав президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Spiegel.

      Знайте більше: Стратегія реінтеграції: як у Зеленського збираються повертати окупований Донбас

      Зеленський наголосив, що "не став би боротися за людей, які вважають себе тільки росіянами".

      Є думка, що більшість людей (на окупованому Донбасі – 24 канал) хочуть жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Є заблудлі. І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті , хто за Росію, можуть виїхати: Росія зараз роздає там свої нелегальні паспорти,
      – зазначив президент.

      За словами Зеленського, не потрібно говорити в Україні, що "я росіянин – і це моя земля".

      "А якщо хтось має український паспорт, а потім додатково бере російський, отримуючи соціальну підтримку і від нас, і звідти, то ця людина збилася зі шляху", – наголосив він.

      Карта
      Окуповані території/ Інфографіка 24 каналу

      Як влада оцінює відновлення Донбасу

      Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень. За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

      Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.

      • Україна проводить переговори з міжнародними партнерами щодо фінансування інфраструктурних проєктів. Серед ймовірних інвесторів – Словаччина, Румунія, Польща. Криклій заявляв, що міжнародні організації готові допомагати дуже активно.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Реінтеграція Донбасу Президент України
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