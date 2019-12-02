Зеленський про Донбас: Ті, хто за Росію, можуть виїхати

Якщо в процесі деокупації Донбасу хтось з місцевих жителів захоче жити в Росії, то вони можуть виїхати. Для цього Росія зараз роздає свої нелегальні паспорти.

Однак думати про те, що таких там більшість, – неправильно. Про це сказав президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Spiegel.

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Зеленський наголосив, що "не став би боротися за людей, які вважають себе тільки росіянами".

Є думка, що більшість людей (на окупованому Донбасі – 24 канал) хочуть жити в Росії. Це неправда. Я вірю і знаю, що є люди, які за Україну. Є заблудлі. І нарешті, є ті, хто за Росію. Ті , хто за Росію, можуть виїхати: Росія зараз роздає там свої нелегальні паспорти,

– зазначив президент.

За словами Зеленського, не потрібно говорити в Україні, що "я росіянин – і це моя земля".

"А якщо хтось має український паспорт, а потім додатково бере російський, отримуючи соціальну підтримку і від нас, і звідти, то ця людина збилася зі шляху", – наголосив він.



Окуповані території/ Інфографіка 24 каналу

Як влада оцінює відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для відновлення Донбасу необхідно 300 мільярдів гривень . За його словами, це буде масштабний проєкт реінтеграції.

Глава держави закликав підприємців допомагати державі вирішувати соціальні проблеми та інвестувати у відновлення інфраструктури Донбасу, де триває російсько-українська війна.

Цю тему він міг таки обговорювати на нещодавній зустрічі із олігархом Ігорем Коломойським .

Глава Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій пояснив, що відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу не можуть здійснити у межах одного чи двох річних бюджетів – масштаби дуже великі.