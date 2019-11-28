Завершення війни та повернення територій: як Україна миритиме українців і каратиме злочинців

Робоча група з реінтеграції при президентові України, до якої, зокрема, входять генпрокурор Руслан Рябошапка і його заступник Гюндуз Мамедов , створила документ, який має вирішити багато проблем, з якими Україна зіткнеться після повернення окупованих територій.

Що це документ

Як пише theБабель, мовиться про проєкт концепції перехідного правосуддя. Цей документ пропонує покарати злочинців, визначити жертв і постраждалих, повернути їм майно та виплатити компенсації, створити "комісії правди" тощо.

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Концепцію перехідного правосуддя має спершу схвалити Комісія з питань правової реформи при президентові. Потім її своїм указом затвердить президент. Аби документ запрацював, в Україні мають змінити законодавство відповідно до міжнародного гуманітарного та кримінального права у сфері захисту прав людини.

Що передбачає концепція перехідного правосуддя

Злочини, скоєні по обидва боки лінії розмежування

За кримінальними статтями судитимуть тих, хто скоїв військові злочини, злочини проти людяності або грубо порушував права людини. Також влада має намір розробити закони, які дозволять провести люстрацію всіх керівників окупаційних адміністрацій, депутатів різних рівнів, суддів, силовиків і держслужбовців, що є причетними до порушень прав людини.

Люструватимуть за результатами перевірок. Ті, хто їх не пройдуть, не зможуть обіймати керівні посади на держслужбі й очолювати держпідприємства. Термін такого обмеження планують визначити спеціальним законом.

Відшкодування збитків жертвам війни на Донбасі

Кабмін має створити окремий орган, який вирішуватиме, кому потрібно відшкодувати збитки. На переконання авторів концепції, жертвами збройного конфлікту називатимуть як фізичних, так і юридичним осіб, що зазнали фізичної, моральної або психічної шкоди, душевних страждань і матеріальних збитків. Також до цієї категорії входять члени сімей постраждалих.

Збитки відшкодуватимуть і морально, і матеріально. Щодо моральної сатисфакції, то тут, зокрема, мовиться про:

офіційне визнання постраждалих жертвами збройного конфлікту;

створення спеціального реєстру усіх убитих, поранених, зниклих безвісти, полонених і заручників;

встановлення пам’ятників і створення музейних експозицій у пам’ять про жертв;

відновлення честі та репутації постраждалих – для цього хочуть створити окремий орган;

проведення психологічної реабілітації постраждалих.

Щодо моральної компенсації, то кому, скільки та яким чином її виплачуватимуть, має вирішити Кабмін. Усі необхідні дані він братиме з окремого реєстру збитків, завданих конфліктом. На основі цієї інформації уряд і визначатиме черговість виплат.

Також планують створити спеціальний фонд, який виплачуватиме компенсації. Його сформують за рахунок держбюджету, благодійних фондів, міжнародної технічної допомоги та грошей, які Україна через суди отримає від Росії.

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Відновлення порушених прав

Жителі окупованих територій отримають можливість швидко відновити, отримати або підтвердити документи (паспорти, свідоцтва про народження тощо). Також надаватимуть держдопомогу тим, хто внаслідок конфлікту залишив свої будинки та хоче повернутися. Зокрема, влада перегляне, продовжить або скасує пільги, які встановили бойовики на окупованих територіях.

Крім того, визначать статус майна, яке продали під час окупації, але не внесли інформацію про це в українські реєстри; повернуть незаконно відчужене майно; визначать статус українців, яких переслідують з політичних мотивів і через війну або в Росії.

Забезпечення "права знати правду"

Концепція перехідного правосуддя передбачає створення спеціального незалежного органу з відновлення істини. Його мета – розслідувати та оприлюднити найбільш резонансні злочини, а також розповісти про масштаби порушень прав людини під час конфлікту на Донбасі. Подібні комісії після збройних конфліктів працювали в Латинській Америці, Європі, Канаді, Південно-Африканській Республіці.

Формувати орган пропонують на відкритому і прозорому конкурсі, а до участі в ньому залучатимуть авторитетних українських і зарубіжних експертів. У підсумку вони отримають доступ до інформації з обмеженим доступом. Влада впливати на роботу цього органу не зможе. Результатом роботи стане звіт, висновки якого носитимуть виключно рекомендаційний характер.

Запобігання конфліктів у майбутньому

Аби більше не було конфлікт, Україна має ратифікувати Римський статут. Раніше офіційний Київ його лише підписав. Таким чином, Україна отримає всі права в Міжнародному кримінальному суді (МКС). Він розглядає справи проти воєначальників, топчиновників, депутатів і президента країни-агресора. Якщо Україна доведе провину громадянина РФ, Росія його, найймовірніше не видасть, однак можуть видати інші країни-підписанти, якщо злочинець виїде за кордон.

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Водночас планують створити єдині бази винних у злочинах проти людяності та фактів і свідчень, щоб потім обґрунтувати позиції України в міжнародних судах. Крім того, ухвалять закони, які дозволять іноземним суддям бути експертами в судових провадженнях щодо збройного конфлікту та відновлять права кримських татар як корінного народу України.