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      За час окупації Росія завезла до Криму близько пів мільйона людей

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      Скільки людей завезла Росія до Криму за час окупації: у представництві президента на півострові відповіли / Ілля Варламов

      За час окупації з території Росії до Криму приїхало близько 500 тисяч осіб. Щоправда, країна-агресор суттєво занижує ці цифри. Натомість з півострова офіційно виїхало близько 50 тисяч людей, 25 тисяч з яких – це кримські татари.

      Як розповіла заступниця постійного представника президента у Криму Таміла Ташева у коментарі "РБК-Україна", Росія приховує правдиві дані та говорить про менші цифри. Зокрема, вони демонструють інформацію про приблизно 280 тисяч людей.

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      "За підрахунками правозахисних організацій, є близько 500 тисяч осіб, які приїхали на територію півострова з території РФ. Це величезний відсоток щодо до загальної чисельності жителів Криму", – зауважила Ташева.

      Вона наголошує, що це є злочином, оскільки за міжнародним правом не можна цілеспрямовано переміщати населення та штучно змінювати етнічний склад територій. Доливає олії у вогонь і те, що за час російської агресії, яка почалася в 2014 році, з території Криму виїхало близько 25 тисяч кримських татар.

      "Офіційні – близько 50 тисяч людей, але реальні цифри можуть бути навіть удвічі більшими. Адже багатьох не реєструють як внутрішньо переміщених осіб", – підсумувала заступниця постійного представника президента у Криму.

      Зауважимо, що на відміну ситуації з Кримом, Росія оприлюднює величезні цифри щодо російських паспортів на Донбасі. За даними країни-агресора, "щасливим власником" такого "документа" стали понад 170 тисяч осіб.

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      сьогодні
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Україна – Росія
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