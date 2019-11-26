За время оккупации Россия завезла в Крым около пол миллиона людей

За время оккупации с территории России в Крым приехало около 500 тысяч человек. Правда, страна-агрессор существенно уменьшает эти цифры. Зато с полуострова официально выехало около 50 тысяч человек, 25 тысяч из которых – это крымские татары.

Как рассказала заместитель постоянного представителя президента в Крыму Тамила Ташева в комментарии "РБК-Украина", Россия скрывает истинные данные и говорит про меньшие цифры. В частности, они демонстрируют информацию о примерно 280 тысяч человек.

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"По подсчетам правозащитных организаций, около 500 тысяч человек, которые приехали на территорию полуострова с территории РФ. Это огромный процент по отношению к общей численности жителей Крыма", – отметила Ташева.

Она отмечает, что это является преступлением, поскольку по международному праву нельзя целенаправленно перемещать населения и искусственно менять этнический состав территорий. Доливает масла в огонь и то, что за время российской агрессии, которая началась в 2014 году, с территории Крыма выехало около 25 тысяч крымских татар.

"Официальные – около 50 тысяч человек, но реальные цифры могут быть даже в два раза больше. Ведь многих не регистрируют как внутренне перемещенных лиц", – подытожила заместитель постоянного представителя президента в Крыму.

Заметим, что в отличие от ситуации с Крымом, Россия обнародует огромные цифры по российским паспортам на Донбассе. По данным страны-агрессора, "счастливым владельцем" такого "документа" стали более 170 тысяч человек.