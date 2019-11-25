Не только Крым: Климкин заявил о намерениях России по расширению аннексии
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Россия не остановится на аннексии Крыма и оккупации части Донбасса. По его словам, агрессору нужен весь Юг Украины.
России он нужен для того, чтобы через Черное море иметь возможность влиять на Ближний Восток, Средиземное море и Африку, пояснил Павел Климкин.
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Россия будет очень последовательно работать над получением контроля над Югом Украины. Предотвратить это является одной из наших главных задач,
- подчеркнул экс-глава МИД.
Что украинская власть говорила о намерениях России
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым для Кремля является вовсе не "местом отдыха россиян". Мол, украинский полуостров нужен России, чтобы иметь контроль над Средиземноморьем.
По его словам оккупанты надеются, что "свой" полуостров в Черном море позволит им запугивать всю Европу, Северную Африку и господствовать в Средиземном море.
Хомчак пояснил, что Россия хочет не только Азовское море, но и весь Черноморский бассейн попытаться позиционировать "едва ли не как российские внутренние воды".