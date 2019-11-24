Глаза Украины в войне: "народный мэр" оккупированной Горловки оказался украинским разведчиком

Бывший "народный мэр" оккупированного города Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком. Сейчас мужчина, которого в СМИ уже величают глазами Украины в войне, вернулся в Киев, где встретился со своей женой, которую не видел более 5 лет.

Жена даже не знала ничего о миссии своего мужа, а в начале войны переехала в Киев и все время жила с, как она считала, огромной потерей, сообщает ТСН.

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Аналитики украинской разведки уже обрабатывают всю информацию о преступлениях боевиков и причастности России к война на востоке Украины, которую за 5 лет смог собрать и передать Эдуард Матюха.

Действительно, Эдуард – это тот человек, который предоставлял нам всю необходимую информацию о реальной ситуации на оккупированных территориях,

– говорит представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Создание сайта "Миротворец"

Эдуард Матюха был причастен к созданию "Миротворца" – центра, который собирает информацию о боевиках и их пособниках. На сайте была и информация о нем.

Именно "комплименты" от "Миротворца" открыли двери разведчику к российским политикам. Слова "Эдуард Матюха – пособник боевиков, "народный мэр" разрешили ему найти сторонников среди лидеров "Компартии" России.

Очень удачная идея была с моей стороны создать сайт "Миротворец" и включить меня в этот список. Это открыло мне двери везде. А еще упоминание о том, что я был народным мэром, сделало меня героем на все две "республики",

– хвастается Матюха.

Лидерство среди горловских боевиков

В мае 2014 года Эдуарда Матюху выбрали "исполняющим обязанности мэра Горловки". Было сделано это в лучших традициях "демократий мира" – на народном собрании около сотни человек поддержали "назначение" голосованием руками.

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После своего "назначения" новоиспеченный "мэр" начал выполнять свое первое задание от украинской разведки – вносил разруху в ряды боевиков.

"Мэрство" привело к конфликту между Безлером и другими группировками, повлекший выход Стрелкова в Донецк. Этот искусственно созданный конфликт сделал возможным конфликты между группировками в городах Славянск, Донецк и Горловка", – рассказал разведчик.

Ссоры ослабляли боевиков, а Украине давали время, чтобы собраться с силами. Между тем наш человек в Горловке делал блестящую карьеру. Эдуард стал первым секретарем горкома "Компартии". И начал заводить контакты с московскими коммунистами – Геннадием Зюгановым и его партией.

Причастность "Компартии" России к войне на Донбассе

Украинский разведчик Эдуард Матюха смог установить реальную роль российской "Коммунистической партии" в российско-украинской войне на Донбассе. Именно коммунисты стали для России платформой для поддержки и координации боевиков во всех странах, где та начинала войны.

Ответственное лицо Тайсаев Казбек Куцукович. Это лицо, которое занимается координацией "правительств" непризнанных государств со стороны Государственной Думы Российской Федерации,

– рассказал Матюха.

Ему удалось установить, что одной из задач координаторов "Компартии" является доставка на оккупированный Донбасс наличности для боевиков. Ее доставляли путем так называемых "гуманитарных конвоев" – вместе с ними ехала машина, что привозила наличные.



Казбек Тайсаев

Тайсаев был первым в парламенте России, кто показал так называемое обращение жителей ОРДЛО о независимости от Украины. Под ним двадцать тысяч подписей. Как творилось это фальшивое волеизъявление народа Донбасса, украинский разведчик видел собственными глазами.

По его словам, он сам лично брал ручки в обе руки и подписывался разными почерками и разными цветами. Затем, когда кто-то заходил в кабинет, его тоже просили поставить подпись-другую.

Планы России относительно Донбасса

Таким же образом, как с подписями за отсоединение от Украины, после раздачи российских паспортов и проведения переписи населения в так называемых республиках, оккупанты могут применить план Б – референдум о присоединении ОРДЛО к России.

Это будет еще один инструмент давления на украинскую власть, чтобы добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса.

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Есть и план В. На фоне процесса примирения многие надеются, что Россия уже не нападет. Но у Путина этот козырь всегда в кармане. Эдуард обнаружил такие планы, а Кремль не успокоился.

"В прошлом году планировалось восстановление проекта "Новороссия". Это были военные планы, полученные мной, по захвату Харьковской области, Одесской области и созданию сухопутного коридора к полуострову Крым", – говорит разведчик.

Благодаря Эдуарду, мы знаем планы расширения вооруженной агрессии. Мы точно знаем планы применения других частей и объединений южного российского округа против нашего государства,

– рассказали в управлении разведки Минобороны.



Эдуард Матюха (справа)