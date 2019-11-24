Очі України у війні: "народний мер" окупованої Горлівки виявився українським розвідником

Колишній "народний мер" окупованого міста Горлівки Едуард Матюха виявився українським розвідником. Нині чоловік, якого у ЗМІ вже величають очима України у війні, повернувся до Києва, де мав змогу зустрітися зі своєю дружиною, яку не бачив понад 5 років.

Дружина навіть не знала нічого про місію свого чоловіка, а на початку війни переїхала до Києва та весь час жила з, як вона вважала, величезною втратою, повідомляє "ТСН".

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Аналітики української розвідки вже обробляють усю інформацію про злочини бойовиків та причетність Росії до війна на сході України, яку за 5 років зміг зібрати та передати Едуард Матюха.

Дійсно, Едуард – це та людина, яка надавала нам усю необхідну інформацію про реальну ситуацію на окупованих територіях,

– каже представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Створення сайту "Миротворець"

Едуард Матюха був причетним до створення "Миротворець" – єдиного центру, який збирає інформацію про бойовиків та їхніх посібників. На сайті була і інформація про нього.

Саме "компліменти" від "Миротворця" відкрили двері розвіднику до російських політиків. Слова "Едуард Матюха – посібник бойовиків, "народний мер" дозволили йому знайти прихильників серед лідерів "Компартії" Росії.

Дуже вдала ідея була з мого боку створити сайт "Миротворець" і включити мене до цього сайту, з моєї подачі. Це відкрило мені двері усюди. А ще згадка про те, що я був народним мером, зробило мене героєм на всі дві "республіки",

– хвалиться Матюха.

Лідерство серед горлівських бойовиків

У травні 2014 року Едуарда Матюху обрали "виконуючим обов'язки мера Горлівки". Було зроблено це у найкращих традиціях "демократій світу" – на народних зборах близько сотні людей підтримали "призначення" у голосуванні руками.

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Після свого "призначення" новоспечений "мер" розпочав виконувати своє перше завдання від української розвідки – вносив розруху у лави бойовиків.

"Мерство" спричинило конфлікт між Безлером та іншими угрупуваннями, що спричинило вихід Стрєлкова до міста Донецьк. Цей штучно створений конфлікт зробив можливим конфлікти між угрупуваннями в містах Слов'янськ, Донецьк і Горлівка", – розповів розвідник.

Сварки послаблювали бойовиків, а Україні давали час, аби зібратися з силами. Тим часом наша людина у Горлівці робила блискучу кар'єру. Едуард став першим секретарем міськкому "Компартії". І почав заводити контакти з московськими комуністами – Геннадієм Зюгановим і його партією.

Причетність "Компартії" Росії до війни на Донбасі

Український розвідник Едуард Матюха зміг встановити реальну роль російської "Комуністичної партії" до російсько-української війни на Донбасі. Саме комуністи стали для Росії платформою для підтримки та координування бойовиків у всіх країнах, де та розпочинала війни.

Відповідальна особа Тайсаєв Казбек Куцуковіч. Це особа, яка займається координацією "урядів" невизнаних держав з боку Державної Думи Російської Федерації,

– розповів Матюха.

Йому вдалося встановити, що одним з завдань координаторів "Компартії" є доставка на окупований Донбас готівки для бойовиків. Її доставляли шляхом так званих "гуманітарних конвоїв" – разом з ними їхала автівка, що привозила готівку.



Казбек Тайсаєв

Тайсаєв був першим у парламенті Росії, хто показав так зване звернення мешканців ОРДЛО про незалежність від України. Під ним двадцять тисяч підписів. Як творилось це фальшиве волевиявлення народу Донбасу, український розвідник бачив на власні очі.

За його словами, він сам особисто брав ручки в обидві руки та підписувався різними почерками та різними кольорами. Потім, коли хтось заходив у кабінет, його теж просили поставити підпис-другий.

Плани Росії щодо Донбасу

У такий же спосіб, як з підписами за від'єднання від України, після роздачі російських паспортів та проведення перепису населення у так званих республіках, окупанти можуть застосувати план Б – референдум про приєднання ОРДЛО до Росії.

Це буде ще один інструмент тиску на українську владу, аби добитись російського трактування Мінських угод або закону про особливий статус Донбасу.

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Є й план В. На тлі процесу примирення багато хто сподівається, що Росія вже не нападе. Але у Путіна цей козир завжди в кишені. Едуард виявив такі плани, а Кремль не заспокоївся.

"У минулому році планувалося відновлення проекту "Новоросія". Це були військові плани, здобуті мною, щодо захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору до півострова Крим", – каже розвідник.

Завдяки Едуарду, ми знаємо плани розширення збройної агресії. Ми достеменно знаємо плани застосування інших частин та з'єднань південного російського округу проти нашої держави,

– розповіли в управлінні розвідки Міноборони.



Едуард Матюха (праворуч)