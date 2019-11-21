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      Навчання та переміщення техніки вночі, – розвідка про дії бойовиків в районах розведення

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      Бойовики проводять артилерійські навчання в районі розведення на Донбасі, – розвідка / Getty Images

      Проросійські бойовики продовжують проводити артилерійські навчання на Донбас. Для цього бойовики використовують ділянки, відбулось розведення сил.

      Такі навчання бойовики проводять активніше, про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони із посиланням на дані розвідки.

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      "Зокрема, зросла інтенсивність тренувань з управління вогнем артилерійських розрахунків підрозділів, розташованих поблизу ділянок розведення сторін", – пояснюють у відомстві.

      Окрім того, російські окупаційні війська вночі приховано переміщується на нові позиції озброєння, яке потрібно відвести від лінії розмежування.

      При цьому у залишених окопах противник розміщує несправну техніку, евакуацію якої намагатиметься видати за виконання домовленостей щодо її відведення,
      – з'ясувала розвідка.

      Для того, аби приховати ці "махінації", російське командування обмежило допуск представників ЗМІ до лінії розмежування. Пояснюють усе "загрозою обстрілів підрозділами Об’єднаних сил".

      Де відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      розведення військ
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Розведення військ Новини політики Війна на Донбасі Міністерство оборони України Проросійські бойовики
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