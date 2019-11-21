Обучение и перемещение техники ночью, – разведка о действиях боевиков в районах разведения
Пророссийские боевики продолжают проводить артиллерийские учения на Донбассе. Для этого боевики используют участки, где произошло разведение сил.
Такие учения боевики проводят активнее, об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны со ссылкой на данные разведки.
Важно: Россия с собственной территории атаковала украинских военных – детали
"В частности, возросла интенсивность тренировок по управлению огнем артиллерийских расчетов подразделений, расположенных вблизи участков разведения сторон", – поясняют в ведомстве.
Кроме того, российские оккупационные войска ночью скрытно перемещаются на новые позиции вооружения, которое нужно отвести от линии разграничения.
При этом в оставленных окопах противник размещает неисправную технику, эвакуацию которой постарается выдать за выполнение договоренностей об отводе,
– выяснила разведка.
Для того, чтобы скрыть эти "махинации", российское командование ограничило допуск представителей СМИ к линии разграничения. Объясняют все "угрозой обстрелов подразделениями Объединенных сил".
Где произошло разведение сил на Донбассе?
- В районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
Все разведения происходят в рамках минских соглашений и является шагом и условием для встречи в нормандском формате. По условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться назад в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.
Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала
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