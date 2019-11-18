Россия с собственной территории атаковала украинских военных: детали
Войска агрессора атаковали позиции украинских военных вблизи села Сизе, расположенного рядом с украинско-российской границей, с территории России. В результате атаки украинский военный получил ранения.
Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату, сообщает журналист Юрий Бутусов.
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Поселок Сизе расположен на подконтрольной украинской власти территории сразу возле украинско-российской границы, рядом с участком разведения сил в Станице Луганской.
Вследствие вражеской атаки украинский десантник получил многочисленные осколочные ранения спины. За его жизнь продолжают бороться медики.
Вероятнее всего, атака проведена с территории России. В любом случае, российские власти не могли не знать о ней. Непризнанная война продолжается под аккомпанемент успокаивающих политических заявлений, оторванных от реальности,
– написал Юрий Бутусов.