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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Россия с собственной территории атаковала украинских военных: детали

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      Россия на Донбассе с помощью беспилотника подорвала украинского военного / ap.org

      Войска агрессора атаковали позиции украинских военных вблизи села Сизе, расположенного рядом с украинско-российской границей, с территории России. В результате атаки украинский военный получил ранения.

      Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату, сообщает журналист Юрий Бутусов.

      Интересно: Разведение на Донбассе: какова ситуация на участках

      Поселок Сизе расположен на подконтрольной украинской власти территории сразу возле украинско-российской границы, рядом с участком разведения сил в Станице Луганской.

      Вследствие вражеской атаки украинский десантник получил многочисленные осколочные ранения спины. За его жизнь продолжают бороться медики.

      Вероятнее всего, атака проведена с территории России. В любом случае, российские власти не могли не знать о ней. Непризнанная война продолжается под аккомпанемент успокаивающих политических заявлений, оторванных от реальности,
      – написал Юрий Бутусов.

      розведення військ, Донбас, карта
      Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости Украины Война на Донбассе Разведение войск
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