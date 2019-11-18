Россия с собственной территории атаковала украинских военных: детали

Войска агрессора атаковали позиции украинских военных вблизи села Сизе, расположенного рядом с украинско-российской границей, с территории России. В результате атаки украинский военный получил ранения.

Позиции 46-й десантно-штурмовой бригады были атакованы беспилотником, который прицельно сбросил боевую гранату, сообщает журналист Юрий Бутусов.

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Поселок Сизе расположен на подконтрольной украинской власти территории сразу возле украинско-российской границы, рядом с участком разведения сил в Станице Луганской.

Вследствие вражеской атаки украинский десантник получил многочисленные осколочные ранения спины. За его жизнь продолжают бороться медики.

Вероятнее всего, атака проведена с территории России. В любом случае, российские власти не могли не знать о ней. Непризнанная война продолжается под аккомпанемент успокаивающих политических заявлений, оторванных от реальности,

– написал Юрий Бутусов.



Карта разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала