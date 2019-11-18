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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Росія з власної території атакувала українських військових: деталі

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      Росія на Донбасі за допомогою безпілотника підірвала українського військового / ap.org

      Війська агресора атакувала позиції українських військових поблизу села Сізе, що розташоване поряд з українсько-російським кордоном, з території Росії. Внаслідок атаки український віськовий отримав поранення.

      Позиції 46-ої десантно-штурмової бригади були атаковані безпілотником, який прицільно скинув бойову гранату, повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

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      Селище Сізе розташоване на підконтрольній українській владі території одразу біля українсько-російського кордону, поряд з ділянкою розведення сил у Станиці Луганській.

      Внаслідок ворожої атаки український десантник отримав численні осколкові поранення спини. За його життя продовжують боротися медики.

      Найімовірніше, атака проведена з території Росії. У будь-якому випадку, російська влада не могла не знати про неї. Не визнана війна триває під акомпанемент заспокійливих політичних заяв, відірваних від реальності,
      – написав Юрій Бутусов.

      розведення військ, Донбас, карта
      Карта розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Розведення військ
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