Розведення на Донбасі: яка ситуація на ділянках

На ділянках розведення продовжуються роботи – зокрема демонтують фортифікаційні споруди, очищують від вибухонебезпечних предметів.

Так, у Станиці Луганській 17 листопада встановлювали металеву огорожу (відбійники) на узбіччях дороги від мосту в напрямку КПВВ, повідомляють у штабі ООС.

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Окрім того, там триває фарбування металоконструкції шляхопроводу.

В районі Золотого-4, що на Луганщині, тривають роботи з демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Зокрема, роботи з благоустрою території на місці розбирання бліндажів.

В районі Богданівки та Петровського, що на Донеччині, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

Сьогодні (17 листопада) співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежили 2,6 гектара території та вилучили 40 ВНП. З початку робіт вилучено 89 вибухонебезпечних предметів на площі 12,17 гектара,

– мовиться у повідомленні.

Процес розмінування на дiлянцi Петрiвське-Богданiвка триватиме до 27 листопада. Пiсля того з обох боків розпочнеться етап демонтажу фортифiкацiйних споруд.

Де відбулося розведення сил на Донбасі?

У районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.

Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.



Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу