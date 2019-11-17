21:08
17 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Старість в оточенні Пині. Путінське півко
      Вєсті Кремля
      20:02, 16 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Що заховав Дубінський під матрацом. Тимошенко здивує Зеленського
      Вєсті.UA
      19:31, 16 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ СЕРБІЯ – УКРАЇНА ВИБУХИ У БАЛАКЛІЇ

      Розведення на Донбасі: яка ситуація на ділянках

      666 Читать новость на русском
      Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі / Міноборони

      На ділянках розведення продовжуються роботи – зокрема демонтують фортифікаційні споруди, очищують від вибухонебезпечних предметів.

      Так, у Станиці Луганській 17 листопада встановлювали металеву огорожу (відбійники) на узбіччях дороги від мосту в напрямку КПВВ, повідомляють у штабі ООС.

      Дивіться також: Розведення сил на Донбасі: як реагують місцеві жителі

      Окрім того, там триває фарбування металоконструкції шляхопроводу.

      В районі Золотого-4, що на Луганщині, тривають роботи з демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Зокрема, роботи з благоустрою території на місці розбирання бліндажів.

      В районі Богданівки та Петровського, що на Донеччині, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів.

      Сьогодні (17 листопада) співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежили 2,6 гектара території та вилучили 40 ВНП. З початку робіт вилучено 89 вибухонебезпечних предметів на площі 12,17 гектара,
      – мовиться у повідомленні.

      Процес розмінування на дiлянцi Петрiвське-Богданiвка триватиме до 27 листопада. Пiсля того з обох боків розпочнеться етап демонтажу фортифiкацiйних споруд.

      Де відбулося розведення сил на Донбасі?

      • У районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Усі розведення відбуваються у межах мінських угод і є кроком та умовою для зустрічі у нормандському форматі. За умовами, українські військові відійшли на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі порушень бойовиками режиму припинення вогню.

      розведення військ
      Мапа розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Євро-2020: Португалія та ще 16 збірних гарантували собі участь у чемпіонаті Європи
      сьогодні
      7462
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      сьогодні , 21:06 Скільки заробляють українські IT-фахівці: нова статистика
      Катерина Моргоєва 8017
      Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      сьогодні , 19:30 Хто втратить субсидії, нові деталі "Україногейту" та скандали у "Слузі народу" – відео тижня
      Ольга Грамчук 404
      Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      сьогодні , 18:50 Масштабний потоп у Венеції: як місто на воді йде під воду
      Наталя Боднар 8577
      Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      сьогодні , 16:00 Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      Блог Соцмережі 1227
      Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      сьогодні , 14:00 Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      Роман Маселко 1228
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук