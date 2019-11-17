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      Разведение на Донбассе: какова ситуация на участках

      18 Читати новину українською
      Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе / Минобороны

      На участках разведения продолжаются работы – в частности демонтируют фортификационные сооружения, очищают от взрывоопасных предметов.

      Так, в Станице Луганской 17 ноября устанавливали металлическое ограждение (отбойники) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ, сообщают в штабе ООС.

      Смотрите также: Разведение сил на Донбассе: как реагируют местные жители

      Кроме того, там идет покраска металлоконструкции путепровода.

      В районе Золотого-4, что в Луганской области, продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. В частности, работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей.

      В районе Богдановки и Петровского, Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.

      Сегодня (17 ноября) сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП. С начала работ изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара,
      – говорится в сообщении.

      Процесс разминирования на участке Петровское-Богдановка продлится до 27 ноября. После чего, с обеих сторон начнется этап демонтажа фортификационных сооружений.

      Где произошло разведение сил на Донбассе?

      • В районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. Согласно условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.

      розведення військ
      Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала

      На хр*на нам такой союз, – Лукашенко об интеграции с Россией
      сегодня
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Операция Объединенных сил Разведение войск Новости Украины Новости политики
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