Разведение на Донбассе: какова ситуация на участках

На участках разведения продолжаются работы – в частности демонтируют фортификационные сооружения, очищают от взрывоопасных предметов.

Так, в Станице Луганской 17 ноября устанавливали металлическое ограждение (отбойники) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ, сообщают в штабе ООС.

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Кроме того, там идет покраска металлоконструкции путепровода.

В районе Золотого-4, что в Луганской области, продолжаются работы по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. В частности, работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей.

В районе Богдановки и Петровского, Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов.

Сегодня (17 ноября) сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали 2,6 гектара территории и изъяли 40 ВНП. С начала работ изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара,

– говорится в сообщении.

Процесс разминирования на участке Петровское-Богдановка продлится до 27 ноября. После чего, с обеих сторон начнется этап демонтажа фортификационных сооружений.

Где произошло разведение сил на Донбассе?

В районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.

Все разведения происходят в пределах минских соглашений и являются шагом и условием для встречи в нормандском формате. Согласно условиям, украинские военные отошли на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае нарушений боевиками режима прекращения огня.



Карта разведения сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канала